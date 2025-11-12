Nuo kitų metų šiems vartotojams elektra kainuos mažiau

Tačiau galutinę jos kainą kitų metų pirmajam pusmečiui lapkričio pabaigoje nustatys Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė Energetikos ministerijos siūlymui 2026–2029 metais tam skirti 12,8 mln. eurų perteklinių pajamų. Vien kitąmet tam būtų panaudota 2,6 mln. eurų, o 2027–2029 metais – atitinkamai 2,94 mln., 3,4 mln. ir 3,9 mln. eurų.
„Vyriausybė šiaip kainų elektros nereguliuoja, bet radome tokį teisiškai subalansuotą ir praktiškai svarbų būdą pažeidžiamiems vartotojams“, – Vyriausybės posėdyje sakė ministras Žygimantas Vaičiūnas.
„Tai nėra nei biudžeto lėšos, nei kitų vartotojų lėšos“, – pabrėžė jis.
„Laiku ir vietoje reikalingas sprendimas, (...) labiausiai pažeidžiamai gyventojų grupei turime rasti tam tikras pagalbos priemones“, – posėdyje kalbėjo premjerė Inga Ruginienė.
Energetikos ministras yra sakęs, kad šiems vartotojams elektros kaina nuo kitų metų galėtų mažėti 4 centais iki 16 centų už kWh. Dabar visuomeninio tiekimo tarifas yra 20,5 cento už kWh (vienos laiko zonos).
Anot ministerijos, Vyriausybės sprendimas sumažins išlaidas už elektrą pažeidžiamai visuomenės grupei, kuri turi teisę į visuomeninį tiekimą, – neįgaliesiems, pensininkams, socialiai remtiniems bei kitiems teisę į socialinę paramą turintiems asmenims.
2027–2029 metais ši priemonė kasmet galės būti pratęsta atskirais Vyriausybės nutarimais.
Ministerija prognozuoja, kad 2026 metais pažeidžiamų vartotojų skaičius sieks 145 tūkst., 2027 metais daugiau pažeidžiamų vartotojų grįžus į visuomeninį tiekimą jų skaičius išaugtų iki 160 tūkst., dar po metų – iki 175 tūkst., o 2029-iaisiais – iki 190 tūkstančių.
Ministerija taip pat mano, kad artimiausiais metais ši vartotojų grupė suvartos daugiau elektros – nuo 83–85 kWh kas mėnesį 2026–2027 metais iki 90–95 kWh vėlesniais metais.
Visuomeninį tiekimą užtikrina valstybės valdoma elektros tiekėja „Ignitis“, jį iki 2030 metų gali gauti smulkūs ir pažeidžiamiausi vartotojai.
Skaičiuojant pajamų perviršį atsižvelgiama į gamintojų sandorius elektros biržoje, galiojančias dvišales pirkimo–pardavimo sutartis, taip pat išvestinių finansinių priemonių sandorius, visiems jiems taikant 180 eurų už megavatvalandę viršutinę pajamų ribą.
