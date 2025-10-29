 ESO informuoja vartotojus apie planinius elektros atjungimus – būsime be elektros trumpiau?

ESO informuoja vartotojus apie planinius elektros atjungimus – būsime be elektros trumpiau?

2025-10-29 16:06
ELTOS inf.

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) praneša šaltuoju metų laiku ribosiantis planinius elektros atjungimus. 

ESO informuoja vartotojus apie planinius elektros atjungimus – būsime be elektros trumpiau? / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Anot įmonės, nuo lapkričio 1 d. iki vasario 28 d. planiniai atjungimai, kurie būtini tinklo plėtros ar modernizavimo darbams ir tinklo priežiūrai, negalės trukti ilgiau kaip 6 valandas. Išimtis bus taikoma tik avariniams darbams.

Kaip skelbia ESO, visiškai stabdyti planinių elektros atjungimų negalima. Jų metu atlikus būtinus tinklo priežiūros darbus, ateityje išvengiama elektros tiekimo sutrikimų, kurie gali lemti avarinius atjungimus.

Iki šiol operatorius visiškai stabdydavo planinius darbus su elektros atjungimu tuo atveju, jei oro temperatūra nukrisdavo žemiau 10 laipsnių šalčio. Planiniai atjungimai buvo ribojami iki 5 valandų oro temperatūrai dieną svyruojant nuo 5 iki 10 laipsnių šalčio. Šios sąlygos, pasak ESO, lieka galioti ir toliau.

Šiame straipsnyje:
ESO
planiniai atjungimai
elektros atjungimai
taisymas
vartotojai

o kaip
su šaldytais maisto produktais šaldytuve?
0
0
