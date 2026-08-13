Nuo kitų metų dalis vartotojų galės rinktis dinaminius elektros perdavimo tarifus

Tai nulems atnaujintos „Litgrid“ elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sąlygos, kurias VERT suderino ketvirtadienio posėdyje. Jos įsigalios nuo 2027 m. sausio 1 d.
VERT kiek anksčiau patvirtino reguliavimo pakeitimus, kuriais buvo sukurtas teisinis pagrindas dinaminiam perdavimo tarifui, o dabar galimybė jį pasirinkti įtvirtinta ir perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sąlygose.
Anot tarybos, dinaminį perdavimo tarifą galima pasirinkti visiems arba daliai įrenginių – tai norintys padaryti vartotojai apie sprendimą turi informuoti „Litgrid“ iki šių metų gruodžio 1 d.
„Dinaminis perdavimo tarifas sudarys sąlygas stambiems vartotojams savo elektros energijos vartojimą labiau derinti prie rinkos situacijos ir taip efektyviau valdyti kaštus. Tai svarbus žingsnis kuriant išmanesnę elektros sistemą, kurioje vartotojo sprendimai tampa neatsiejama rinkos dalimi“, – pranešime cituojamas VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Teigiama, jog dinaminės elektros energijos dedamosios bus siejamos su kitos paros elektros energijos biržos kainomis ir tai leis prie perdavimo tinklo prijungtiems vartotojams, galintiems lanksčiai planuoti savo elektros energijos vartojimą, geriau išnaudoti laikotarpius, kai elektros energijos kainos rinkoje yra mažesnės.
Pasak VERT, atnaujintoje sutartyje taip pat nustatytos elektros energijos vartojimo ir kaupimo ribojimo sąlygos. Sutartyje apibrėžta, kaip vartojimo ir kaupimo ribojimai bus planuojami ir taikomi realiuoju laiku, kaip bus nustatoma saugi vartojimo riba bei kokiais principais ribojimai bus taikomi ir atšaukiami.
Taip pat patikslinta, kaip bus vertinamas leistinos generuoti ir naudoti galios viršijimas, taikomos baudos ir kokiais atvejais elektros energijos persiuntimas gali būti apribotas arba nutrauktas.
Anot tarybos, hibridinių elektrinių atveju kiekvienai elektrinei ar kaupimo įrenginiui suteikta leistina generuoti galia bus vertinama individualiai pagal faktiškai į perdavimo tinklą perduotą srautą.
Konkrečius perdavimo paslaugų tarifų dydžius 2027 metams VERT ketina patvirtinti ateinantį lapkritį.
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