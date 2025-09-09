Nausėda: sutarta ištaisyti spragą dėl GPM lengvatos ūkininkams

„Kartais per skubą įsiveldavo klaidų, vienas iš labiausiai akis badančių – ūkininkų lengvatų taikymas ne pagal realią ūkininkų veiklą, o pagal ūkininko pažymėjimą. Dėl šito, atrodo, sutariame visi, kad šita skylė, kuri atsirado skubant, būtų pataisyta ir nebūtų neteisėto arba neteisingo naudojimosi lengvatomis atvejų“, – po susitikimo su Seimo valdybos nariais antradienį teigė prezidentas.
BNS rašė, kad ūkininkams reiškus nepasitenkinimą Seime svarstomais mokesčių pakeitimais parlamentas birželį pritarė, kad visiems asmenims, turintiems ūkininko pažymėjimą, tačiau nebūtinai besiverčiantiems ūkininko veikla, būtų taikomi 15 proc. ir 20 proc. GPM tarifai.
Kandidatas į finansų ministrus Kristupas Vaitiekūnas praėjusią savaitę sakė, kad lengvatą planuojama pakoreguoti, tačiau patvirtinti tarifai žemdirbiams nesikeis.
Apie tai, jog jie išliks mažesni, yra kalbėjusi ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, tačiau ji užsiminė, kad planuojama nustatyti saugiklius, kokias sąlygas ūkininkai turėtų atitikti, kad jiems būtų taikomi tokie tarifai.
Darbą baigiantis finansų ministras Rimantas Šadžius yra sakęs, kad GPM lengvata ūkininkams turėtų būti taisoma.
Standartiniai GPM tarifai nuo kitų metų sieks 20, 25 ir 32 proc.
