Nausėda ragina suskubti rengti biudžetą: prezidentūra irgi žada taupyti?

„Laiko mes per daug neturime. Kiekviena nauja savaitė, prabėgusi su štai tokiu politiniu neapibrėžtumu, yra dar vienas papildomai komplikuojantis biudžeto tvirtinimo procesą veiksnys“, – antradienį transliuotame interviu Žinių radijui sakė G. Nausėda.
Pasak jo, baigus formuoti naująją Vyriausybę pats pirmasis jos darbas bus pasivyti laiką rengiant biudžetą, nes „šiuo metu mes tikrai atsiliekame pagal visus grafikus“.
Šalies vadovas sakė, jog ruošiant projektą institucijoms reikės daug išminties ir lankstumo, turint omenyje Finansų ministerijos prašymą susimažinti biudžetus.
Jis patvirtino, kad būtų sutaupyti ieško ir Prezidentūra.
„Mūsų derinimas lėšų su su Finansų ministerija jau yra prasidėjęs ir, beje, aš pasakysiu, kad Finansų ministerija ateina į šiuos susitikimus, kaip ir mūsų pusė, labai gerai pasirengusi“, – teigė G. Nausėda.
Institucijų Finansų ministerija prašo sutaupyti siekiant daugiau lėšų skirti krašto apsaugai.
