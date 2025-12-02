Palangiškė jau antrą kartą savo grupėje tapo Konstitucijos egzamino nugalėtoja

Šiais metais savo amžiaus grupėje Elada užėmė pirmąją vietą. Įvyko jau devynioliktasis Konstitucijos egzaminas, kasmet primenantis, kad išmanyti Konstituciją amžius nėra kliūtis. Dalyvių skaičius pasiekė 26 tūkstančius ir vėl suvienijo Lietuvos piliečius iš viso pasaulio.
LR Prezidentūroje šventiškai išpuoštoje Baltojoje salėje, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino visus susirinkusius, buvo giedamas Lietuvos himnas. Apdovanojimus nugalėtojams kartu su prezidentu teikė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Sveikinimo žodį tarė Konstitucijos egzamino komisijos pirmininkas ir LR Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda.
Apdovanojimų ceremoniją papildė Kauno vaikų choro atliekami kūriniai. Nugalėtojams buvo dovanojami ne tik garbės ir padėkos raštai, bet ir vertingos dovanos: planšetiniai kompiuteriai, elektroninės knygų skaityklės, belaidės ausinės, išmanieji laikrodžiai, kolekcinės sidabro monetos.
