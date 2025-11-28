Prezidentūroje įžiebta Kalėdų eglė

Šiemet pirmosios ponios inicijuota akcija „Sparnuoti išminties, žinių ir kūrybos metai“ subūrė visų šalies savivaldybių bendruomenes, mokyklas, dienos centrus, socialinių paslaugų įstaigas, trečiojo amžiaus universitetus ir prezidento iniciatyvos „Lietuvos galia“ dalyvius.
Į Prezidentūrą jau atkeliavo daugiau kaip 3,5 tūkst. rankų darbo žaisliukų iš šalies regionų, o artimiausiu metu laukiama ir siuntinių iš užsienio lietuvių bendruomenių.
Šių metų eglė papuošta pelėdomis, apuokais ir knygomis – išminties, žinių ir kūrybos simboliais, kurie atspindi dvasinius šiųmetės akcijos akcentus.
Eglutės įžiebime Prezidentūroje dalyvavo daugiau kaip 200 vaikų iš Lietuvos regionų, taip pat iš lietuviškų mokyklų Latvijoje ir Lenkijoje.
„Nuoširdžiai dėkoju už jūsų rankų ir širdžių šilumą, talentą, išradingumą, įkvėpimą, bendrystę, idėjas ir šventinius kalėdinius veltos vilnos linkėjimus Lietuvai, atkeliavusius iš sodybų, miestelių ir didmiesčių“, – pranešime cituojama D. Nausėdienė.
Savo ruožtu šalies vadovas džiaugėsi, kad Prezidentūros eglės įžiebimas tapo švente, suburiančia Lietuvos ir užsienio lietuvių bendruomenes.
„Kalėdos – tai metas, kai kiekvienas galime prisidėti prie bendros šviesos kūrimo. Dėkoju visiems, kurie savo kūryba, gerumu ir atjauta dalijasi šiuo šventiniu laikotarpiu, o ypač vaikams, kurie atneša į šiuos rūmus nuoširdumo ir džiaugsmo dvasios“, – cituojamas prezidentas.
Eglutės įžiebimas pradeda jau tradicine tapusią pirmosios ponios iniciatyvą „Kalėdų skambesys atviroje Prezidentūroje“.
Šventiniu laikotarpiu lankytojams bus atviras šventiškai papuoštas prezidento rūmų kiemas ir parkas, o keturis sekmadienius iš eilės nuo 16.00 iki 17.00 val. čia skambės gyva kalėdinė muzika.
Taip pat Prezidentūros kieme trečius metus puošiama kalėdinė eglutė, kurią aplankyti bus galima pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 18.00 iki–21.00 val., penktadieniais – nuo 17.00–21.00 val. bei savaitgaliais nuo 12.00 iki 21.00 val.
