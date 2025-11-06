 Iš ministro – svarbi žinia Baltarusijoje įstrigusiems vilkikų vairuotojams

Iš ministro – svarbi žinia Baltarusijoje įstrigusiems vilkikų vairuotojams

2025-11-06 09:01
Lukas Juozapaitis (BNS)

Baltarusijoje įstrigus maždaug 5 tūkst. Lietuvos vilkikų bei puspriekabių, o Minskui draudžiant jų eismą šalies teritorija, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad vežėjams siekiama atverti uždarytą Šalčininkų pasienio postą, prie kurio laukia apie 500 transporto priemonių.

Iš ministro – svarbi žinia Baltarusijoje įstrigusiems vilkikų vairuotojams
Iš ministro – svarbi žinia Baltarusijoje įstrigusiems vilkikų vairuotojams / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Ministro teigimu, dėl to ketinama kreiptis į Baltarusiją.

„Didelė grupė yra (...) prie Šalčininkų posto, ten iš Baltarusijos pusės Benekainyse. (...) manome, kad transporto priemonės gali pradėti judėti per tą postą dėl to, kad kitur negali važiuoti. Ten yra ir vairuotojai, ir priekabos“, –  Žinių radijui ketvirtadienį sakė V. Kondratovičius.

„Techniniame lygyje per mūsų pasienio įgaliotinius greičiausiai tokią žinutę nusiųsime, kad būtent tam transportui Šalčininkai gali būti naudojami. Pažiūrėsime, kaip sureaguos Baltarusija“, – pridūrė jis.

Pasak ministro, su Baltarusija tikimasi sutarti, kad būtų praleisti „neutralioje zonoje“ prie Šalčininkų pasienio punkto esančias transporto priemones.

Pažiūrėsime, kaip sureaguos Baltarusija.

„Jeigu bus sutarta, kad praleis būtent tuos automobilius, kurie faktiškai neutralioje zonoje yra, (...) šalia sienos, tikrai pajudėsim, o po to žiūrėsime“, – teigė V. Kondratovičius.

BNS rašė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.

Ministras teigė, kad apie 5 tūkst. Lietuvos vilkikų „išbarstyti“ po visą Baltarusiją.

Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį teigė, kad Lietuva kreipsis į Minską, kad šis leistų vilkikams grįžti į Lietuvą, o pats V. Kondratovičius užsiminė apie svarstymus padidinti iš dalies veikiančio Medininkų pasienio punkto pralaidumą.

BNS skelbė, kad dėl Vyriausybės sprendimo laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis Medininkų pasienio punkte, Baltarusijos pasienyje yra strigę apie 1,8 tūkst. transporto priemonių – po 900 vilkikų ir puspriekabių.

Šiame straipsnyje:
ministras
Vladislavas Kondratovičius
baltarusija
įstrigę vairuotojai
vilkikai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų