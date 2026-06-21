Ministrė atmeta siūlymą nepilnamečiams leisti dirbti ir sekmadieniais

Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad nepilnamečiams dabar neleidžiama dirbti sekmadieniais ne šiaip sau, o kad jie nebūtų išnaudojami.
„Direktyva sekmadieniais dirbti neleidžia ir viršvalandžių neleidžia, kad jie nebūtų išnaudojami“, – BNS teigė ministrė.
Pasak jos, darbą sekmadieniais draudžia Europos Sąjungos (ES) Tarybos direktyva dėl dirbančio jaunimo apsaugos, kurios nuostatos yra perkeltos į Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą.
Kaip teigia liberalai pataisų aiškinamajame rašte, toks reguliavimas buvo kuriamas siekiant apsaugoti nepilnamečius, tačiau šiandien jis ne visada atitinka realius jaunų žmonių, jų šeimų, darbdavių ir sezoninės darbo rinkos poreikius.
Vienas Darbo kodekso bei Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisų autorių Andrius Bagdonas BNS sakė, kad išimtis dėl dirbančių nepilnamečių poilsio būtų daroma tik jų atostogų metu, nes jiems nesvarbu, kada poilsiauti.
„Atostogų metu, kada moksleiviui nesvarbu, kada turėti laisvą dieną – ar pirmadienį, ar sekmadienį, ar trečiadienį, jiems visos dienos laisvos. Tuo laikotarpiu ir tos dvi dienos iš eilės galiotų, bet jos galėtų būti ir antradienį–trečiadienį arba ketvirtadienį–penktadienį, nebūtinai privalomai sekmadienį“, – aiškino A. Bagdonas.
Pasak jo, nepilnamečiui dirbant per mokslo metus viena laisva diena turėtų likti sekmadienis, o pagal galimybę jam būtų skiriamos dvi iš eilės nedarbo dienos.
A. Bagdono teigimu, pokyčių dėl dirbančių nepilnamečių poilsio atlaisvinimo siekia verslas.
„Verslui savaitgaliais reikalinga papildoma darbo jėga. Jaunimui tai yra galimybė įsidarbinti ir gauti pirmuosius įgūdžius būtent darbo rinkoje, užsidirbti šiek tiek. Bet kadangi jie negali savaitgalį dirbti, tai verslas jų nepriima į darbą, ir susidaro toks užburtas ratas, kad darbuotojų verslui trūksta, o jaunimas, norintis dirbti, yra nepriimamas į darbą“, – kalbėjo parlamentaras.
Pasak jo, tai aktualu darbdaviams kurortuose, kai savaitgaliais reikia ypatingos pagalbos, be to, už tai nepilnamečiams būtų mokamas dvigubas atlyginimas: „Jeigu yra išeiginė darbo diena, dvigubas atlyginimas visada eina. Tai čia išimties jokios nėra.“
Valstybinė darbo inspekcija sako nustatanti atvejų, kai nepilnamečiai dirba sekmadieniais.
„Nepilnamečiams siekiant užtikrinti jų saugą, sveikatą ir tinkamas sąlygas derinti darbą su poilsiu bei mokymusi taikomi specialūs darbo organizavimo reikalavimai, įskaitant darbo laiko, poilsio laiko ir darbų pobūdžio ribojimus“, – komentare BNS teigė inspekcija.
Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14 metų. 14–16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbus, o 16–18 metų paaugliai – sudėtingesnius.
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