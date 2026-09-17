Ministerija: šių pažeidžiamų vartotojų skaičius išaugo du kartus

Už elektrą pigiau nuo rugsėjo moka dauguma gyventojų, kuriems priklauso žemesnis tarifas: iš maždaug 412 tūkst. jį yra pasirinkę 283 tūkst. vartotojų, iš jų 159 tūkst. – vien rugpjūtį, ketvirtadienį pranešė Energetikos ministerija.
„Svarbiausia, kad valstybės numatyta apsauga pažeidžiamiems vartotojams veiktų praktiškai – žmonės, kuriems priklauso galimybė už elektrą mokėti mažiau, ja realiai galėtų pasinaudoti. 2026 metais teise į visuomeninį tiekimą pasinaudojęs pažeidžiamas vartotojas, per mėnesį vidutiniškai suvartojantis apie 119 kWh elektros, per metus galėtų sutaupyti apie 86 eurus, palyginti su nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymais“, – pranešime sako ministras Lukas Savickas.
Visuomeninio tiekimo tarifas pažeidžiamiems asmenims nuo liepos yra 4 centais mažesnis negu įprastas – 20 centų už kilovatvalandę.
Kaip rašė BNS, Seimas birželį priėmė pataisas, įpareigojančias nepriklausomus tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą bent vienu centu.
Pažeidžiamais gyventojai laikomi, kai gauna socialinę paramą, asmenys su negalia arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją.
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