Ministerija: dalyvauti Europos kosmoso programose – dar 5,5 mln. eurų

Finansavimas padės sektoriaus įmonėms labiau įsilieti į tarptautines rinkas, skatins aukštųjų technologijų ir mokslo plėtrą, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
„Šio sektoriaus sukuriami produktai turi didelį potencialą gynybos ir saugumo pramonei stiprinti. (...) turime didelių ambicijų, kad iki 2027 metų šalies kosmoso sektorius sudarys 1 proc. šalies BVP“, – pranešime teigė viceministras Marius Stasiukaitis.
Anot ministerijos, 2026–2028 metais kosmoso srities programoms iš viso numatyta 14,5 mln. eurų – 62 proc. daugiau nei 2022–2025 metais.
Ministerija taip pat yra parengusi sektoriaus plėtros koncepciją, kuria siekiama stiprinti Lietuvos kosmoso paslaugų konkurencingumą.
Lietuva asocijuota EKA nare tapo 2021 metais.
