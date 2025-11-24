 Lietuva skirs 552 mln. eurų kovai su klimato kaita, daugiausiai lėšų – pastatų renovacijai

Lietuva skirs 552 mln. eurų kovai su klimato kaita, daugiausiai lėšų – pastatų renovacijai

2025-11-24 17:19
BNS inf.

Lietuva 2026–2029 metais planuoja skirti 522 mln. eurų klimato kaitai valdyti, o didžiausia dalis lėšų numatoma pastatų atnaujinimui, pirmadienį pranešė Aplinkos ministerija. 

Jos teigimu, Vyriausybei teikiamame plano projekte numatyta, jog 492,5 mln. eurų bus skirta daugiabučių, individualių namų, valstybinių bei savivaldybių pastatų renovacijai.

Tuo metu 54,5 mln. eurų ketinama skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo pajėgumams: „Šios lėšos būtų skirtos juridiniams ir fiziniams asmenims medžiams savaiminukams išsaugoti, pelkių (durpžemių) hidrologiniam režimui atkurti, tiesti kabelines elektros linijas po žeme miškingose teritorijose.“

Anot ministerijos, dar 5 mln. eurų būtų skirta iškastinį kurą deginančių elektros gamybos įrenginių valdytojams: „Už šias lėšas būtų kompensuojamos faktiškai patiriamos su išmetamų teršalų kiekiu susijusios išlaidos, įtraukiamos į elektros energijos kainas.“ 

BNS rašė, kad Europos Sąjunga (ES) liepą paskelbė ilgai atidėliotą tikslą iki 2040 metų išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 90 proc., palyginti su 1990 metų lygiu.

2040-ųjų tikslas yra svarbus etapas, blokui planuojant iki 2050-ųjų tapti neutraliu anglies dioksido atžvilgiu. 

Žilvinas Ručys
nejuokinkit žmonių. Bitkoinų gamyba didžiausias priešas , o renovacija skirta apvogti Lietuvos piliečius ir juos praskolinti kad jie netaptu konkurentais ir negautu paskolų , kad jie būtu bankų ir seimo narių , prezidentų vergais , kad jie neturėtu pinigų sveiktai , giminėms ir t.t. Geriausia renovacija - saulės elektrinės , grindinis šildymas , langinės
1
0
