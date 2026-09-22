Migracijos departamento vadovė: nebepriimami šių gyventojų prašymai dirbti Lietuvoje

„Tikrai paskutiniais metais buvo padidėjimas (atvykusiųjų – BNS) iš Centrinės Azijos, (...) skaičiai buvo padidėję, bet šiuo metu išorės paslaugų centrų Centrinės Azijos šalyse veikla yra sustabdyta, kadangi esame gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių šalių“, – antradienį Liberalų sąjūdžio frakcijoje kalbėjo I. Gasperė.
„Valdant lūkesčius tiek darbdavių, tiek tų užsieniečių, kurie norėtų įsidarbinti, (išorės centrų – BNS) veikla sustabdyta ir prašymai nebepriimami“, – pridūrė ji.
Migracijos departamento duomenimis, rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkst. užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje.
Iš jų Ukrainos piliečių – 80 tūkst., beveik 48 tūkst. – Baltarusijos, 13 tūkst. – Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9,4 tūkst. Indijos, 7,4 tūkst. Tadžikistano.
Naujausi komentarai