 Migracijos departamento vadovė: nebepriimami šių gyventojų prašymai dirbti Lietuvoje

Migracijos departamento vadovė: nebepriimami šių gyventojų prašymai dirbti Lietuvoje

2026-09-22 10:22
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami.

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Indrė Gasperė
Indrė Gasperė / L. Balandžio / BNS nuotr.

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„Tikrai paskutiniais metais buvo padidėjimas (atvykusiųjų – BNS) iš Centrinės Azijos, (...) skaičiai buvo padidėję, bet šiuo metu išorės paslaugų centrų Centrinės Azijos šalyse veikla yra sustabdyta, kadangi esame gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių šalių“, – antradienį Liberalų sąjūdžio frakcijoje kalbėjo I. Gasperė.

„Valdant lūkesčius tiek darbdavių, tiek tų užsieniečių, kurie norėtų įsidarbinti, (išorės centrų – BNS) veikla sustabdyta ir prašymai nebepriimami“, – pridūrė ji.

Migracijos departamento duomenimis, rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkst. užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje.

Iš jų Ukrainos piliečių – 80 tūkst., beveik 48 tūkst. – Baltarusijos, 13 tūkst. – Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9,4 tūkst. Indijos, 7,4 tūkst. Tadžikistano.

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