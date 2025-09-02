Lukas Savickas: iki metų vidurio Lietuva pritraukė daugiau nei 450 mln. eurų naujų investicijų

„Manau, net ir šiuos metus tikrai baigsime ganėtinai sėkmingai, tuo labiau, kad sulyginus vietos ir užsienio investicijas, jau matome, kad iki metų vidurio pritraukėme daugiau nei 450 mln. eurų naujų investicijų“, – LRT laidai „Dienos tema“ antradienį sakė L. Savickas.
„Žiūrime į tris kategorijas: vidaus investicijos, startuoliai kaip tokie, ILTE pritraukiamos naujos investicijos ir užsienio kapitalo. Visa tai kartu sudėjus – apie 450 mln. eurų, daugiau nei 500 darbo vietų“, – teigė jis.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija anksčiau skelbė, jog tikisi, kad iki 2030 metų į aukštos pridėtinės vertės strateginius sektorius bus investuota bent 10 mlrd. eurų.
„Kartu priėmėme principingus sprendimus, „Investicijų greitkelis“, procedūros šiandien yra vienos konkurencingiausių, finansinės paskatos yra vienos konkurencingiausių. Tai jau yra priimti sprendimai. Dabar reikalingas nuoseklus strateginis to įgyvendinimas“, – kalbėjo L. Savickas.
„Nors tendencijos dažnai formuojasi ne taip greitai, standartinis derinimo procesas su investuotoju kartais trunka po pusantrų, dvejus metus, jau matome, jog pirmosios užuomazgos yra daug žadančios“, – sakė jis.
Gintauto Palucko vadovautoje devynioliktojoje Vyriausybėje dirbęs demokratas L. Savickas paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės Ministrų kabinete nedirbs. Pasikeitus valdančiajai daugumai, joje neliko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, vadovauti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavesta naująja koalicijos nare tapusiai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai.
„Valstiečiai“ į ministrus siūlo šiuo metu ministerijoje dirbantį Edviną Grikšą.
Kaip rašė BNS, agentūros „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, dėl nepalankios konkurencinės aplinkos šiemet sutartos investicijos, palyginti su pernai tuo pat laiku, smuko 16 kartų. Pasak agentūros, šiemet fiksuojamas iki šiol neregėtas reiškinys – potencialūs investuotojai įšaldo investicinius gamybos projektus.
