Vytautas Landsbergis: Lietuva vėl yra užkariauta, tik kitu būdu

„Lietuva vėl yra užkariauta, kitu būdu. Lietuvai reikalingas išsivadavimas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše kalbėjo V. Landsbergis.
„Ar yra pakankamai daug žmonių, kurie nori Lietuvos išsivadavimo nuo komunos, ar jie vadintųsi socdemais, ar kokiais nors maitaičiais? Tie pavadinimai neturi reikšmės, šiandienai elgesys yra grynai komunistinis. Visa valdžia ir tuoj pat, iš karto, amžiams, jeigu pavyks – čia yra grynas komunizmas“, – akcentavo jis.
Anot pirmojo nepriklausomos Lietuvos vadovo, prezidentas Algirdas Brazauskas būtų nusivylęs dabartiniais socialdemokratais.
„Manau, kad jis (A. Brazauskas – ELTA) būtų labai nusivylęs vadinamaisiais socdemais, į ką jie išvirto. Jie išvirto į karjerovičius, į kompaniją, kuriai svarbiausia yra būti valdžioje ir naudotis tuo buvimu valdžioje“, – dėstė V. Landsbergis.
„Tai, galbūt, yra ir tradicinis degraduojančių partijų kelias, kada partijos virsta gaujomis“, – pabrėžė jis.
Konservatorių garbės pirmininko vertinimu, dabartiniai valdantieji siekia užgrobti žiniasklaidą.
„Dabar jie turi kelių balsų persvarą ir mano, kad jiems yra proga užgrobti žiniasklaidą. Ir jie nesustos. Jeigu yra proga ką nors užgrobti, tai kodėl neužgrobus? Tokia tos publikos natūra“, – kalbėjo profesorius.
Tuo metu paklaustas, ko reikia, kad situacija pasikeistų, V. Landsbergis tikino, jog už tai atsakingi Lietuvos piliečiai.
„Iš esmės reikėtų pakeisti patį Lietuvos pilietį, koks jis yra, kuriam būtų nepriimtini melagiai. Juk dabar melagių valdžia, vagių valdžia“, – sakė jis.
„Galbūt koks nors visuomenės protestas ir reikalavimas aiškiau išreikštas, konkrečiau išreikštas ir siekiantis rezultato. Ne tik pakritikuojantis, ne tik peikiantis blogą valdžią. To neužtenka. Reikalingas reikalavimas, kad bloga valdžia trauktųsi nuo valdžios“, – vėliau perklaustas, kokia galėtų būti viltis šioje situacijoje, atsakė V. Landsbergis.
Kaip skelbta, trečiadienį valdančiųjų atstovai parengė ir įregistravo naują įstatymo projektą dėl supaprastintos LRT vadovo atleidimo tvarkos. Ketvirtadienį Seimas nutarė pataisas svarstyti skubos tvarka.
Skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių siūloma numatyti slaptą balsavimą. Be to, projekte numatoma, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimo dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Be to, už šį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Projektą kritikuojanti žurnalistų bendruomenė bei opozicija tikina, kad valdančiųjų siūlomas projektas mažai kuo tesiskiria nuo anksčiau „aušriečių“ ir jungtinės „valstiečių“ frakcijos atstovų teiktos iniciatyvos.
Ja siūlyta, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT vadovą galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais bei tokio sprendimo nereikalaujant argumentuoti viešuoju interesu.
Dėl inicijuotų pataisų žurnalistų bendruomenė organizavo protestą prie Seimo, iki šiol ragina pasirašyti peticiją prieš LRT politinį užvaldymą.
