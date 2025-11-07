 Lietuvoje lankosi už finansus atsakinga eurokomisarė Marija Luís Albuquerque

Lietuvoje lankosi už finansus atsakinga eurokomisarė Marija Luís Albuquerque

2025-11-07 06:40
BNS inf.

Lietuvoje penktadienį vieši eurokomisarė Maria Luís Albuquerque (Marija Luis Albukerkė).

Marija Luís Albuquerque
Marija Luís Albuquerque / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Už finansines paslaugas bei santaupų ir investicijų sąjungą atsakinga Europos Komisijos (EK) narė Vilniuje susitiks su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu, finansų įstaigų, verslo atstovais.

EK atstovybės Lietuvoje teigimu, vizito metu bus aptariama, kaip stiprinti finansinių paslaugų vidaus rinką, santaupų ir investicijų sąjunga, kiti klausimai.

EK narė taip pat ketina susitikti su bankų, kapitalo rinkų, draudimo ir kitų finansinių paslaugų, finansinių technologijų, pramonės, verslo ir profesinių sąjungų atstovais. Be to, ji skaitys pranešimą Finansų ministerijos konferencijoje „Kapitalo rinkos konkurencingumui ir atsparumui“.

Šiame straipsnyje:
eurokomisarė
Marija Luis Albuquerque
finansai
Vilnius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų