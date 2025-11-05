Vyrai, jūsų ieško policija: nori paklausti, ką žinote apie „pagražintą“ reklaminį stendą

Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 20 d. apie 00.30 val. Vilniuje, Seinų gatvėje, nenustatyti asmenys grafičiais ištepliojo „McDonald's“ reklaminį stendą.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukose užfiksuotus vyrus, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jurgita Srėbaliene, tel. +370 616 80787, el. paštu [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
