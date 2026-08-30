Lenkija laikinai sumažino PVM degalams: ar to imsis Lietuva?

Ministerijos teigimu, Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimyninę šalį.
Vis dėlto tiesioginis Lenkijos priemonių perkėlimas, kaip teigiama, šiuo metu nėra svarstomas.
„Lenkijos taikomos priemonės yra vertinamos pirmiausia regioninio konkurencingumo požiūriu, tačiau jų tiesioginis perkėlimas į Lietuvą šiuo metu nėra politinėje darbotvarkėje“, – Eltai nurodė ministerija.
Pasak jos, taip pat nesiūloma nustatyti didžiausios leistinos mažmeninės degalų kainos, tokia priemonė nėra modeliuojama.
Vietoje to ministerija siūlo Akcizų įstatyme iš anksto įtvirtinti mechanizmą, kuris leistų laikinai sumažinti akcizą susidarius išskirtinei ir pakankamai ilgai trunkančiai situacijai degalų rinkoje.
Vienas iš galimų tokio mechanizmo aktyvavimo kriterijų – anksčiau skelbta 2,20 euro už litrą vidutinė dyzelino kaina.
Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vertinimu, vidutinei mažmeninei dyzelino kainai pasiekus arba viršijus šią ribą ir tokiam kainų lygiui išsilaikius bent penkias darbo dienas iš eilės, būtų pagrįsta laikinai mažinti akcizą.
„Svarbu pažymėti, kad šiuo metu 2,20 euro riba nėra įstatyme įtvirtinta automatinė sąlyga, todėl vien jos pasiekimas savaime akcizo sumažinimo neaktyvuoja“, – aiškino ministerija.
Ministerija siūlo įstatyme nustatyti ne tik kainos kriterijus, bet ir sumažinto akcizo dydį arba jo apskaičiavimo principus, didžiausią priemonės taikymo trukmę bei nutraukimo sąlygas.
Sprendimą dėl konkretaus tarifo sumažinimo ir jo taikymo laikotarpio priimtų Vyriausybė.
Galutiniai tokios priemonės poveikio valstybės biudžetui skaičiavimai kol kas neatlikti – jie priklausytų nuo akcizo sumažinimo dydžio, jo taikymo trukmės ir parduodamo dyzelino kiekio.
Ministerija aiškina, kad kai kuriose degalinėse dyzelino kaina jau priartėjo prie 2,20 euro ribos, tačiau šalies vidurkis jos dar nepasiekė.
Lenkijoje degalams sumažintas 8 proc. PVM tarifas galioja iki rugpjūčio pabaigos. Lenkijos valdžios skaičiavimu, dėl šios priemonės degalai, priklausomai nuo jų rūšies, turėtų atpigti maždaug 21–23 euro centais už litrą.
Lenkijos finansų ministerijos duomenimis, vien PVM lengvatos grąžinimas paskutinėms dviem rugpjūčio savaitėms valstybės biudžetui kainuos apie 115 mln. eurų.
Anksčiau finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, jog tokios lengvatos įvedimas Lietuvai būtų itin brangus, todėl, pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestines priemones.
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