 LEA skelbia benzino ir dyzelino kainų pokyčius

LEA skelbia benzino ir dyzelino kainų pokyčius

2026-08-20 16:37
ELTOS inf.

Vidutinės benzino ir dyzelino kainos ketvirtadienio rytą sumažėjo, augo suskystintos naftos dujų kainos, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

<span>LEA skelbia benzino ir dyzelino kainų pokyčius</span>
LEA skelbia benzino ir dyzelino kainų pokyčius / D. Labučio / ELTOS nuotr.

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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos ketvirtadienį svyravo nuo 1,95 iki 2,16 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,05 euro ir buvo 0,53 proc. mažesnė nei trečiadienį (2,06 euro).

Mažiausia dyzelino kaina buvo dviejose „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėse Vilniuje – 1,95 euro. Didžiausia šių degalų kaina fiksuota devyniose „Viada“ tinklo degalinėse, dešimtyje „Circle K“ tinklo degalinių, „Kenaoil“ degalinėje Vilniaus rajono savivaldybėje, Kenoje, „Šventosios investicijos“ degalinėje Palangoje (Šventoji) ir „Tomega“ degalinėje Šalčininkų rajono savivaldybės Dumblių kaime – ten kaina siekė 2,16 euro.

Benzino kainos siekė 1,65–1,89 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,78 euro ir buvo 0,69 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,79 euro).

Pigiausias benzinas ketvirtadienį buvo degalinėje „Baltic Petroleum“ Mažeikiuose – čia jo buvo galima įsigyti už 1,64 euro. Didžiausia benzino kaina fiksuota trisdešimtyje „Viada“ tinklo degalinių, devyniose „Circle K“ tinklo degalinių, „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivalybėje, Vievyje, ir „Kenaoil“ degalinėje Vilniaus rajono savivaldybėje, Kenoje, kur kaina siekė – 1,89 euro.

Tuo metu SND kainos svyravo nuo 0,67 euro iki 0,94 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,76 euro ir buvo 0,52 proc. mažesnė nei antradienį (0,77 euro).

Pigiausios dujos buvo keturiose „Saurida“ tinklo degalinėje Klaipėdoje, kur litras dujų atsiėjo 0,67 euro, o brangiausios – „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone, kur SND kainavo 0,94 euro už litrą.

Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 19 dieną Lietuvoje buvo 1,64 euro, dyzelino didmeninė kaina – 1,97 euro.

Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį siekė 91,62 JAV dolerių už barelį.

Šiame straipsnyje:
dyzelinas
benzinas
degalai
kainos
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