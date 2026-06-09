 Keturios gynybos obligacijų emisijos pritraukė 85,6 mln. eurų

Keturios gynybos obligacijų emisijos pritraukė 85,6 mln. eurų

2026-06-09 11:32
BNS inf.

Platinant keturias naujas valstybės gynybos obligacijų emisijas gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo šių vertybinių popierių už 85,6 mln. eurų, antradienį pranešė Finansų ministerija.

<span>Keturios gynybos obligacijų emisijos pritraukė 85,6 mln. eurų</span>
Keturios gynybos obligacijų emisijos pritraukė 85,6 mln. eurų / magnific.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Gegužės 26 – birželio 8 dienomis sudarytas 2201 sandoris.

Šešių mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už 60,4 mln. eurų, vienų metų trukmės – už 22,3 mln. eurų, dvejų metų – už 1,9 mln. eurų, trejų metų – už 0,9 mln. eurų. Už jas bus mokamos 2,5–2,7 proc. metų palūkanos.

Nuo antradienio vėl galima įsigyti naujų obligacijų – šešių mėnesių, vienų, dvejų ir trejų metų.

2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 40 emisijas pirkėjai iš viso jų įsigijo už 668 mln. eurų.

Kaip rašė BNS, Seimas balandžio viduryje panaikino gynybos obligacijų 2 proc. metų palūkanų ribą, taip siekiant padidinti jų patrauklumą ir efektyviau finansuoti gynybos projektus.

Šiame straipsnyje:
gynybos obligacijos
obligacijų emisijos
investuoti į obligacijas
gynybos projektai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų