Kas nutiko, kad vis daugiau lietuvių sugrįžta į ankstesnes darbovietes?

Įmonės „Manpower“ verslo operacijų vadovė Evelina Latyšova sako, kad dažniausiai dirbti tose pačiose įmonėse pasirenka informacinių technologijų specialistai.
Tas laikotarpis trumpėja iki dviejų su trupučiu metų.
„Rinkoje vis daugiau atsiranda grįžtančių darbuotojų į prieš tai buvusias darbo vietas. Anksčiau stebėjome tokią tendenciją, kad dažniausiai darbuotojai grįždavo po termino, kuris apygis10-čiai metų. Tai tas laikotarpis trumpėja iki dviejų su trupučiu metų“, – sekmadienį LRT radijui teigė E. Latyšova.
Pasak jos, darbdaviui susigrąžinti buvusį darbuotoja kainuoja 30 proc. pigiau – sutaupoma nerengiant atrankų, tačiau, pasak jos, norint tokius darbuotojus prisitraukti, jiems reikia pasiūlyti šiek tieks didesnį atlyginimą.
E. Latyšova sako, kad septyni iš10 darbuotojų, pasirenkančių grįžimą į ankstesnę darbovietę, yra informacinių technologijų specialistai.
