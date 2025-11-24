Elonas Muskas: vienas būdas padaryti visus turtingais

Dėl milžiniškų naftos išteklių pasakiškai turtingos Saudo Arabijos faktinio vadovo princo Mohamedo bin Salmano vizito į Vašingtoną proga buvo surengtas Jungtinių Valstijų ir Saudo Arabijos investicijų forumas. Ten karalystės atstovai turėjo galimybę pabendrauti su „Tesla“ ir „SpaceX“ įkūrėju E. Musku bei „Nvidia“ vadovu Džensenu Hvangu (Jensen Huang).
Bendraudamas su forumo dalyviais, E. Muskas buvo paklaustas apie humanoidinių robotų – tokių kaip „Tesla“ kuriamas Optimus – perspektyvas. Nors bendrovė jau pademonstravo antrąją „Optimus“ versiją, kuri yra greitesnė ir vikresnė, nusipirkti ar juo pakeisti žmogaus darbo kol kas neįmanoma.
„Ilgalaikėje perspektyvoje… nežinau, kas tiksliai yra „ilgalaikė“, gal 10 ar 20 metų… mano prognozė – darbas taps pasirenkamu dalyku. Tai bus kaip sportas ar vaizdo žaidimas: galite dirbti, jei norite. Lygiai kaip galite nueiti į parduotuvę nusipirkti daržovių, o galite jas auginti savo kieme. Tai sunkiau, bet kai kurie žmonės taip daro, nes jiems patinka. Toks ir bus darbas – pasirinkimas“, – aiškino E. Muskas.
Vis dėlto realybė kitokia: šiuo metu niekas masiškai neperka humanoidinių robotų, gebančių atlikti žmonių darbus. Daugiausia naudojami nuotoliniu būdu valdomi robotai, kuriuos vis tiek kontroliuoja operatorius – žmogus.
„Šiuo metu nėra jokių iš tikrųjų naudingų humanoidinių robotų. Yra įdomių demonstracijų, bet tikri, praktiškai naudingi robotai dar nesukurti. Manau, kad „Tesla“ pagamins pirmuosius tokius robotus – tai bus tikra revoliucija“, – tvirtino E. Muskas.
Tačiau milijardierius neatsakė, iš ko gyvens absoliuti dauguma žmonių, kai dirbtinis intelektas ir robotai perims daugumą profesijų, o pats darbas taps „laisvalaikio veikla“.
Nepaisant to, E. Muskas tikina, kad dirbtinis intelektas ir robotika „panaikins skurdą“ ir sukurs pasaulį, kuriame visi bus turtingi.
„Yra tik vienas būdas padaryti visus turtingus – tai dirbtinis intelektas ir robotika. „Tesla“ bus šio proceso pradininkė, bet humanoidinius robotus gamins ir kitos įmonės“, – sakė jis.
Vis dėlto istorija rodo ką kita: pramoninė revoliucija iš esmės padidino žemės ūkio našumą, tačiau milijonai valstiečių liko be darbo ir tikrai netapo pasakiškai turtingi – dažnai nutiko visiškai priešingai.
Naujausi komentarai