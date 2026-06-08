 Kas naujo degalų rinkoje

Kas naujo degalų rinkoje

2026-06-08 13:54
ELTOS inf.

Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos pirmadienio rytą šalies degalinėse sumažėjo atitinkamai 1,3 proc., 1,2 proc. ir 0,2 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

<span>Kas naujo degalų rinkoje</span>
Kas naujo degalų rinkoje / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 1,70 euro iki 2,03 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,84 euro ir buvo 1,2 proc. mažesnė nei penktadienį (1,86 euro).

Mažiausia dyzelino kaina buvo dviejose „Baltic Petroleum“ degalinėse Klaipėdoje – 1,70 euro. Didžiausia šios rūšies degalų kaina fiksuota dviejose „Circle K“ tinklo degalinėse, kur litras dyzelino kainavo 2,03 euro.

Benzino kainos svyravo nuo 1,62 euro iki 1,90 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,75 euro ir buvo 1,3 proc. mažesnė nei penktadienį (1,78 euro).

Pigiausias benzinas pirmadienio rytą buvo dviejose „Baltic Petroleum“ degalinėse Klaipėdoje, kur kainavo 1,62 euro, o brangiausias – trijose „Circle K“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras benzino atsiėjo 1,90 euro.

Tuo metu dujų kaina svyravo nuo 0,72 euro iki 0,96 euro, o vidutinė SND kaina buvo 0,84 euro, arba 0,2 proc. mažesnė nei penktadienį (0,84 euro).

Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo Tauragės rajone esančiose Bonsa“ ir „Jozita“ tinklo degalinėse – 0,72 euro. Didžiausia SND kaina fiksuota keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio rajone, kur litras dujų kainavo 0,96 euro.

Didmeninė benzino kaina birželio 5 dieną Lietuvoje buvo 1,55 euro, o litras dyzelino kainavo 1,68 euro.

Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė buvo 93,09 JAV dolerio už barelį.

Šiame straipsnyje:
degalų rinka
degalų kainos
benzinas
dyzelinas

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