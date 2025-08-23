KAM: „Embraer“ lėktuvams ieškoma papildomų lėšų, tai nepaveiks divizijos, oro gynybos stiprinimo

„Embraer“ orlaivių įsigijimui ieškoma papildomų lėšų, todėl šis pirkimas jokiu būdu nepaveiks mūsų pajėgumų prioritetų – divizijos vystymo ir oro gynybos stiprinimo“, – rašoma šeštadienį feisbuke išplatintame KAM pranešime.
Anot ministerijos, braziliški orlaiviai pakeis šiuo metu turimus „Spartan“ lėktuvus, kurie 2036–2039 metais nebeatitiks Europos Sąjungos reikalavimų ir negalės leistis daugumos užsienio valstybių oro uostų.
KAM teigimu, naujieji orlaiviai už „Spartan“ lėktuvus pranašesni, nes mažesni jų priežiūros kaštai, didesnė talpa, greitis, nuotolis, kurį gali nuskristi, ir kuro papildymo ore galimybė.
„Kariniai orlaiviai gali vykdyti daug užduočių: transportas, kuro papildymas ore, paieška ir gelbėjimas, gaisrų gesinimas, žvalgyba. (...) Naujieji orlaiviai iš esmės sustiprins Karinių oro pajėgų pajėgumus ir užtikrins aukštą Lietuvos gynybos sąveiką su NATO sąjungininkais“, – rašo ministerija.
Kaip rašė BNS, opozicinių konservatorių lyderis, buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas „Embraer“ įsigijimą vadina klaida, kurią ragins taisyti ir šio pirkimo atsisakyti.
Pasak jo, šie orlaiviai kainuotų nuo 700 iki 800 mln. eurų ir tebūtų „papildoma priemonė“.
Šį įsigijimą kritikuoja ir dalis kitų politikų, įskaitant dabartinį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos pirmininką, demokratą Giedrimą Jeglinską.
Jie teigia, kad tokio tipo lėšos turėtų būti skiriamos nacionalinės divizijos vystymui, oro gynybos stiprinimui.
Anot KAM, tokio tipo orlaivius įsigyja Portugalija, Vengrija, Čekija, Nyderlandai, Švedija, Austrija, taip pat jais rimtai domisi ir kitos Pietų ir Šiaurės Europos šalys.
„Tokiomis apimtimis vystant „Embraer“ transporto orlaivių programą, tikėtina, šio tipo flotilė ilgainiui taps didžiausia Europinėje NATO dalyje“, – rašoma pranešime.
Ministerijos teigimu, 80 proc. „Embraer“ dalių gaminama Europoje ir JAV, Lietuva vykdytų pirkimą per Nyderlandus, o pilotai būtų apmokomi Portugalijoje.
Kaip skelbė BNS, apie tai, kad Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millenium“, viešai pranešta birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio.
