Finansų ministras: visas gynybos biudžetas kitąmet skirtas KAM, išskyrus 25 mln. eurų...

Seimui antradienį teikiamame 2026-ųjų biudžeto projekte gynybai numatyta 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), arba 4,79 mlrd. eurų.
„5,38 proc. valdys Krašto apsaugos ministerija, išskyrus 25 milijonus, kurie yra slėptuvėms. (...) Krašto apsaugos ministerija juos panaudos taip, kad užtikrintų mūsų saugumą“, – žurnalistams Seime antradienį sakė K. Vaitiekūnas.
Anot jo, asignavimus ministerija galės panaudoti ir keliams, jei, KAM nuomone, tai bus reikalinga gynybos poreikiams: „Jeigu jie spręs, kad yra reikalingas kelias kažkur ir jis reikalingas mūsų saugumui, tai jie galės nusitiesti tą kelią.“
Kaip rašė BNS, asignavimai gynybai didinami siekiant Lietuvoje iki 2030 metų pilnai išvystyti kariuomenės diviziją.
Dėl galimybių įgyvendinti šį siekį suabejota po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje įvykusio susitikimo, kurio metu nuomonės formuotojams dar iki viešai skelbiant biudžeto skaičius buvo pranešta, jog finansavimas nesieks 5 proc. BVP.
Vėliau ministrė Dovilė Šakalienė pareiškė, kad gynybos biudžetas yra toks, su kuriuo galima dirbti.
Gynybos finansavimą sudaro ir 700 mln. eurų, skiriamų per Valstybės gynybos fondą – pernai įteisintą instrumentą, kuriuo siekta konkrečiai krašto apsaugai numatyti lėšas iš pastaruoju metu didintų mokesčių.
Šio fondo sąmatą einamaisiais metais tvirtina Ministrų kabinetas, todėl Vyriausybės kritikai abejoja, ar visas fondas bus paskirstytas pagal tikruosius krašto apsaugos sistemos poreikius.
Jie taip pat įtariai žvelgia į kitų metų valstybės biudžeto projekte esančią formuluotę, kad Krašto apsaugos ministerijai suteikiama teisė iš savo asignavimų skirti lėšų savivaldybių keliams, skirtiems privažiuoti prie karinių objektų.
Reaguodama į abejones premjerė Inga Ruginienė pareiškė reikalausianti, kad išskirtinai gynybos poreikiams kitąmet būtų skiriama ne mažiau kaip 5 proc. BVP.
