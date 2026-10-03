 Kaip taupyti efektyviau – septyni patarimai

Kaip taupyti efektyviau – septyni patarimai

2026-10-03 16:15 kauno.diena.lt inf.

Kartais pradėti kontroliuoti savo pinigus gali pasirodyti kaip didelis ir sudėtingas žingsnis. Tačiau tai nereiškia, kad staiga keisis visas jūsų gyvenimas, viską galima pradėti nuo mažų žingsnelių.

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<span>Kaip taupyti efektyviau – septyni patarimai</span>
Kaip taupyti efektyviau – septyni patarimai / Asociatyvi magnific nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Toliau bus pateikiami septyni patarimai, kurių galite griebtis jau šią savaitę. Vėl gi, nebūtina viską daryti iš karto, geriau pamažu kurtis ilgalaikius įpročius, nei viską keisti staiga, o po savaitės vėl išlaidauti, rašoma mabs.ie portale.

1. Taupymas tėra dar viena sąskaita

Pats paprasčiausias būdas, kaip sukaupti pinigų, yra įsivaizduoti, kad tai tėra dar viena sąskaita. Vietoje to, kad mėnesio pabaigoje bandytumėte sutaupyti iš varganų likučių, geriau mažą sumą iškart atsidėkite į šoną, vos tik gaunate atlyginimą.

Geriausia jeigu tą kas mėnesį padaro automatinis banko nuskaičiavimas. Net mažytė suma kaip 5 eurai per laiką gali pavirsti neblogu pinigu. Ypač, jei pamirštate, o staiga prireikia pajamų mašinos taisymui ar kitoms nenumatytoms išlaidoms.

2. Atkreipkite dėmesį į prenumeratas

Prenumeratas labai lengva pamiršti, ypač kai už jas eurus nuskaičiuoja automatiškai. Jeigu jų yra net kelios, per pusmetį patyliukais gali iškapsėti nemaža pinigų suma.

Prisėskite ir patikrinkite visas savo prenumeratas. Tą padaryti galite labai paprastai – per mobiliąją banko programėlę pasižiūrėkite, kas kiekvieną mėnesį nuskaičiuoja fiksuotą sumą. Ar jums tikrai reikia visų prenumeratų?

Jeigu paslaugos jums reikalingos, paieškokite pigesnių alternatyvų. Kartais studentams siūlomi įvairūs lankstesni planai. Būna ir šeimos planų, jie dažnai gaunasi pigiau.

Retkarčiais paslaugos tiekėjai net pasiūlys jums geresnes sąlygas, kad tik išlaikytų klientą.

3. Keiskite apsipirkinėjimo įpročius

Daugeliui šeimų išlaidos maistui būna didžiausios. Laimei, maži pokyčiai gali nulemti geresnę finansinę situaciją.

Siekiant užkirsti kelią impulsyviems pirkiniams, visada turėkite sąrašą, ko jums tiksliai reikia iš maisto produktų. Atkreipkite dėmesį į akcijas, kai perkama daugiau nei 1 vnt., kartais tai apsimoka.

Verta į mobilųjį įsirašyti ir parduotuvių programėles, jų dėka galėsite paprasčiau sekti akcijas, kaupti įvairius lojalumo taškus.

Planuodami maistą savaitei į priekį užtikrinsite, kad nusipirksite tik tai, ko tikrai reikia ir kas bus sunaudota.

4. Atkreipkite dėmesį į komunalines sąskaitas

Būna, kad elektros ir kitos sąskaitos keičiasi, kinta jų sąlygos. Galbūt verta pasikeisti tiekėją, atkreipkite į tai dėmesį.

Žinoma, padeda ir maži kasdieniai įpročiai – kai nenaudojate kokio nors prietaiso, išjunkite jį. Galbūt net šiek tiek sumažinkite šildymą.

5. Peržiūrėkite draudimo sąlygas

Jeigu pamiršite draudimą, galite išleisti daugiau, nei turėtumėte. Per laiką keičiasi įvairios sąlygos, galbūt verta pereiti pas kitą draudimo įmonę. Tarkime, automobilio draudimo įmonių yra itin daug, jų siūlomas kainas palyginkite internete.

6. Įvertinkite keliavimo įpročius

Jeigu paskaičiuotumėte, kiek kainuoja kuras, automobilio priežiūra ir parkavimas, galite nustebti.

Įvertinkite savo galimybes, galbūt dalį išlaidų galima sumažinti. Dažniau vykite viešuoju transportu, važinėkite dviračiu, automobiliu keliaukite ne vienas.

7. Atskirkite poreikius nuo norų

Tai greičiausiai vienas sudėtingiausių dalykų, kurį galima padaryti, tačiau ir pats efektyviausias.

Kartais, prieš perkant daiktus, vertėtų stabtelėti ir savęs paklausti, ar jums jo tikrai reikia, ar jo tiesiog geidžiate.

Kartais atidėjus tokius pirkinius galite lengviau pasiekti trumpalaikius taupymo tikslus.

Pinigų taupyme nereikia viską daryti tobulai. Svarbiausia yra suprasti, kur iškeliauja jūsų alga ir ką padaryti, kad jos liktų daugiau.

Šiame straipsnyje:
alga
taupymas
patarimai
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