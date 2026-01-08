„Investuok Lietuvoje“ vadovas: tai dar – ne diagnozė

„2024-aisiais buvo didžiulis „Rheinmetall“ projektas, kuris ir sukūrė tą esminį skirtumą. Kausimas, kas čia atsitiko, (...) ar čia dabar tos investicijos krito. Tai nėra diagnozė, kad investicijos yra kritusios. Tiesiog yra dideli projektai, jie stambėja ir jie sukuria tokį efektą“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė Elijus Čivilis.
TUI nuosmukį pernai, anot agentūros, labiausiai lėmė užpernai pritraukta Vokietijos gynybos pramonės koncerno „Rheinmetall“ investicija į jau pradėtą statyti kelių šimtų milijonų eurų vertės artilerijos sviedinių gamyklą.
„Matome besikeičiančią dinamiką tiek iš potencialių investuotojų, tiek iš sričių, tiek ir iš dydžio – ar tai būtų darbo vietos sukuriamos skaičius, ar tai būtų ta jau kietoji investicija, CAPEX. Bet mes Lietuvoj esam dinamiška, pažangi ir labai konkurencinga valstybė, tai tikrai rezultatai yra geri“, – renginyje kalbėjo ministras Edvinas Grikšas.
„Investuok Lietuvoje“ teigimu, per pastaruosius penkerius metus TUI mažėjo, tačiau pritrauktos investicijos stambėja.
Lietuva 2025-aisiais pritraukė 31 tiesioginę užsienio investiciją (TUI), į ilgalaikį turtą investuota 196 mln. eurų, o šios investicijos sukurs apie 2,14 tūkst. naujų darbo vietų.
Palyginti su 2024 metais, pernai pritrauktų TUI skaičius sumažėjo 34 proc., investicijų suma – 44,1 proc., naujų darbo vietų skaičius – apie 28 procentais.
Anot agentūros, pernai baigėsi ir strateginis 2021–2025 metų laikotarpis, per kurį agentūra pritraukė 237 projektus, kurie sukūrė 19,7 tūkst. darbo vietų, o bendra investicijų į ilgalaikį turtą suma pasiekė 1,1 mlrd. eurų.
