„Investuok Lietuvoje“ apie tiesiogines užsienio investicijas: projektų mažėja, bet jų vertė auga

„2025 m. ryškėja tokia tendencija pasaulyje, tą patį matome ir Lietuvoje – projektų įgyvendinama mažiau, bet jie yra didesni. Didesnę vertę kuria tiek augančios investicijos į ilgalaikį turtą (CAPEX), tiek aukštos kvalifikacijos, gerai apmokamos darbo vietos, kurios užtikrina ir didesnę mokestinę grąžą valstybei“, – Eltai teigia „Investuok Lietuvoje“ atstovė spaudai Raminta Kėželė-Navalinskienė.
Anot jos, prastesnius Lietuvos TUI rezultatus pirmajame šių metų pusmetyje nulėmė užsitęsusios geopolitinės įtampos, lėtas Europos ekonomikos augimas ir aukštos energetinių išteklių kainos.
Tiesa, kaip teigia ji, apibendrinus 2025-uosiuos, galima išskirti, jog šalyje šiemet ryškiai pasižymėjo gynybos pramonė. Įvyko „Rheinmetall“ artilerijos šaudmenų gamyklos statybų pradžios ceremonija ir buvo sutarta dėl naujos „Lithuania Defense Services“ gamyklos, kurioje bus surenkami modernūs „Leopard 2A8“ tankai.
„Gynybos pramonė šiuo laikotarpiu auga, privalome tuo pasinaudoti“, – sako „Investuok Lietuvoje“ atstovė.
Anot jos, dar vienas reikšmingas projektas įgyvendintas gyvybės mokslų sektoriuje – Nyderlandų žemės ūkio kooperatyvo „Royal Cosun“ gamykla.
„Kooperatyvas „Royal Cosun“ Lietuvą pasirinko kaip vietą aukštos kokybės augalinės kilmės baltymų gamyklai. Ši investicija reikšminga ne tik dėl pačios gamyklos, bet ir dėl kuriamų aukštos kvalifikacijos darbo vietų bei indėlio į viso gyvybės mokslų sektoriaus plėtrą“, – tikina R. Kėželė-Navalinskienė.
Nepaisant potencialo, norint išlaikyti konkurencingumą dėl TUI – reikia lankstumo
Tačiau Lietuvai siekiant išlaikyti konkurencingumą, privaloma žvelgti plačiai bei veikti lanksčiai, sako R. Kėželė.
„Kaip iki šiol, taip ir kitais metais, toliau stebėsime pasaulines tendencijas ir fokusuosimės į perspektyviausius sektorius, išnaudodami esamas galimybes ir ieškodami naujų“, – apie tolimesnę „Investuok Lietuvoje“ strategiją kalbėjo atstovė.
„Žvelgiant į 2026-uosius, galima numatyti, kad dėl mažėjančių investicijų, konkurencinė kova regione tik didės. Svarbiausia dabar – proaktyvumas. Taip pat, turime ne tik kurti, bet ir drąsiai komunikuoti Lietuvos vertes užsienio investuotojams – mūsų šalies žinomumo didinimas yra viena iš krypčių, kuri išliks aktuali ir 2026-aisiais metais“, – apibendrino ji.
ELTA primena, kad tarp svarbiausių naujų užsienio investuotojų pirmajame 2025 m. pusmetyje buvo JAV finansinių paslaugų įmonę „Robinhood“, Lietuvoje įsteigusi pirmąjį savo centrą Europoje, Islandijos finansinių technologijų įmonė „Paystrax“ ir Izraelio internetinių technologijų lyderė „WIX.COM“.
Agentūros teigimu, pirmą metų pusmetį naujų investicinių projektų pritraukta ir verslo paslaugų sektoriuje – Kaune apie ketinimus įkurti inžinerijos centrą paskelbė kanadiečiai „Ovivo Water“, viena didžiausių ir inovatyviausių vandens valymo technologijų įmonių pasaulyje.
Planus Vilniuje steigti klientų patirties centrą buvo patvirtinusi ir JAV puslaidininkių gamintoja „Vishay Intertechnology“, pasaulinė IT paslaugų teikėja „Data Template“.
