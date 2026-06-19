 Gyventojų šildymo katilų keitimui – dar 15 mln. eurų paramos

Gyventojų šildymo katilų keitimui – dar 15 mln. eurų paramos

2026-06-19 12:09
BNS inf.

Individualių namų gyventojai nuo liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 mln. eurų, penktadienį pranešė Energetikos ministerija.

<span>Gyventojų šildymo katilų keitimui – dar 15 mln. eurų paramos</span>
Gyventojų šildymo katilų keitimui – dar 15 mln. eurų paramos / Magnific.com nuotr.

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Anot ministerijos, numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 mln. eurų.

„Siekiame, kad kuo daugiau gyventojų pasinaudotų teikiama parama ir taip sumažintų savo išlaidas šildymui. Įvertinant šios paramos priemonės populiarumą didiname skiriamos paramos apimtis“, – pranešime teigė ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Numatoma kompensuoti vidutiniškai apie 3,5 tūkst. eurų už įrengiamą šilumos siurblį (žemė–vanduo, vanduo–vanduo, oras–vanduo ar oras–oras) ir apie 1,5 tūkst. eurų – už penktos klasės naują biokuro katilą.

Planuojama, kad valstybės parama galės pasinaudoti apie 35 tūkst. namų ūkių, bus įrengti 166 megavatai (MW) papildomų šilumos gamybos pajėgumų.

Gyventojai paraiškas galės teikti Lietuvos energetikos agentūrai.

Nuo priemonės pradžios 2023 metais gyventojai jau įsirengė daugiau nei 17 tūkst. įrenginių, jiems išmokėta beveik 57 mln. eurų paramos.

Šiame straipsnyje:
šildymo katilai
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parama

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