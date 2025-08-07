Grįžote po atostogų? Pirmiausia – atsukite čiaupus

Kaip išvengti problemų ir ką daryti, kad namuose visada naudotumėmės tik sveiku vandeniu, pasakojo „Vilniaus šilumos tinklų“ Klientų komandos vadovė Rūta Jasiulionienė.
– Kodėl, grįžę po atostogų, pajuntame papuvusio kiaušinio tvaiką?
– Tai – dėl užsistovėjusio vandens. Ten, matyt, yra bakterijų, kurios gali sukelti nemalonų kvapą.
– Kas veisiasi vandenyje ir vamzdynuose, kol ilgesnį laiką nenaudojame vandens?
– Dažniausiai sutinkama ir labiausiai rizikinga – legionelės bakterija. Jai labai palanki terpė veistis yra 20–50 laipsnių temperatūroje ir užsistovėjusiame vandenyje.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Kuo pavojinga ši bakterija?
– Ji pavojinga, nes sukelia infekciją – legioneliozės ligą. Žinome, kad nuo jos pasitaiko ir mirčių. Pavojinga ji dėl to, kad užsikrėtus yra didelė rizika, jog viskas gali pasibaigti net mirtimi.
– Bet nuo ko užsikrečiama? Nuo užsistovėjusio vandens? Kur čia problema?
– Jeigu gersime vandenį – tikėtina, kad neužsikrėsime. Bet geriant gali būti įkvepiama vandens lašelių, kurie gali būti užkrėsti legioneliozės bakterija. Vienas nuo kito neužsikrėsime, gerdami taip pat, bet jeigu lašeliuose yra bakterijų ir jų įkvėpsime – galime užsikrėsti.
– Grįžus po atostogų, ką daryti su čiaupais namuose?
– Kai ilgai nebūname ir vanduo ilgą laiką neteka mūsų būstuose – jį reikia nuleisti. Paprastai, be gailesčio atsukus karštą vandenį. Pabrėžiu, kad reikia nuleisti ne tik šaltą, bet ir karštą vandenį, ir palaikyti kelias minutes, kad būtų atliekama dezinfekcija.
– Kaip žinoti, kad man tiekiamas vanduo yra saugus?
– Atsukus karštą vandenį, maždaug per minutę – gal šiek tiek daugiau – neturėtų būti įmanoma laikyti rankos. Tai reiškia, kad vanduo yra saugioje temperatūroje – 50 laipsnių. 20–50 laipsnių – tai intervalas, kada bakterijos veisiasi, o 50 laipsnių – tai higieninė norma, kuri turi būti karštam vandeniui.
– Bet, nuleidžiant vandenį po atostogų, kiek laiko reiktų laikyti atsuktą čiaupą?
– 3–4 minutes. Minutės neužtenka.
Raginame pasidaryti terminę dezinfekciją.
– Ar legionelės gali veistis ne tik vandenyje? Pavyzdžiui, tinkleliuose, čiaupuose, dušo galvutėse? Ar jas reikia papildomai valyti?
– Tikrai taip – visur, kur eina vamzdynai. Dėl to vamzdynų termošokas turi pasiekti galutinius prietaisus – dušo galvutes, čiaupus. Tą reikia daryti bent kartą per mėnesį, kad būtų saugu ir sumažinta rizika. Reikėtų tai daryti dažniau nei kartą per metus.
– Vasarą ant namų skelbimų lentos matome pranešimus, kad bus pakelta vandens temperatūra – palaikykite 5 min. atsukus čiaupą. Kam to reikia ir ar visi namai tai daro?
– Negaliu atsakyti, ar visi namai tai daro, nes tai yra namo prižiūrėtojo atsakomybė. Tikimės, kad taip. Namo prižiūrėtojai organizuoja dezinfekciją – termošoką, kad būtų atliekama profilaktika. Į namo sistemas paduodamas karštesnis nei 50 laipsnių vanduo. Per tas kelias dienas gyventojams suteikiama galimybė atsukti čiaupus, palaikyti 5 min. ir atlikti dezinfekciją.
– Tai vanduo yra švarus ir sveikas, bet bakterijos veisiasi tik vamzdynuose. Tai kito būdo, kaip išvengti – po atostogų ar šiaip – nėra?
– Ne, nėra. Ar užsistovėjęs po atostogų, ar profilaktiškai – nebūtina laukti visuotinės dezinfekcijos. Tą galima daryti ištisus metus. Vamzdynuose temperatūra tai leidžia. Raginame pasidaryti terminę dezinfekciją.
