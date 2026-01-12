Gamintojų produkcijos kainos sumenko

Lietuvos rinkoje jos sumažėjo 1,8 proc., (0,3 proc.), ne Lietuvos rinkoje – 4 proc. (0,7 proc.), skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Per mėnesį – gruodį, palyginti su lapkričiu – kainos sumažėjo 1,8 proc. (be naftos produktų – beveik nepakito): Lietuvos rinkoje – 0,8 proc. (padidėjo 0,4 proc.), ne Lietuvos – 2,5 proc. (smuko 0,3 procento).
Euro zonos rinkoje produkcijos kainos per metus sumažėjo 3,3 proc., ne euro zonos rinkoje – 4,5 proc., per mėnesį – atitinkamai smuko 1,6 proc. ir augo 0,5 procento.
Naujausi komentarai