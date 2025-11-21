 Pramonė per 10 mėnesių augo 3,2 proc., spalį smuko 0,5 proc.

2025-11-21 09:51
BNS inf.

Pramonės produkcijos vertė per 10 šių metų mėnesių siekė 29,2 mlrd. eurų (to meto kainomis) – 3,2 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku (pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką), išankstinius duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra. 

Pramonė per 10 mėnesių augo 3,2 proc., spalį smuko 0,5 proc. / A. Ufarto / BNS nuotr.

Vien spalį jos vertė buvo 3 mlrd. eurų –  0,5 proc. mažiau nei rugsėjį ir 1,8 proc. daugiau nei pernai spalį.

Per mėnesį sumažėjo variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių – 11,4 proc., baldų – 7,3 proc., tekstilės gamyba – 7,2 proc., tuo metu augo pagrindinių vaistų ir farmacinių preparatų – 48,8 proc., mašinų ir įrangos – 12,5 proc., chemikalų ir chemijos produktų gamyba – 8,8 proc.

Pasak statistikų, kasyba ir karjerų naudojimas per metus smuko 2,4 proc. (per mėnesį – augo 0,5 proc.), apdirbamoji gamyba  – augo 3,1 proc. (smuko 0,7 proc.), o išskyrus naftos produktus – 3,7 proc. (augo 0,1 proc.), elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas – augo 5 proc. (2,1 proc.), vandens tiekimas, nuotekų ir atliekų tvarkymas – smuko 4,5 proc. (smuko 1,8 proc.).

Tarp pagrindinių pramonės grupių energetikos produktų gamyba per 10 mėnesių augo 4 proc. (per mėnesį – mažėjo 5,7 proc.), tarpinio vartojimo prekių – 3,9 proc. (augo 2,3 proc.), gamybos priemonių – 7,4 proc. (smuko 0,7 proc.), ilgalaikio vartojimo prekių – 3 proc. (smuko 3,5 proc.), trumpalaikio vartojimo – 1,9 proc. (smuko 0,8 proc.). 

