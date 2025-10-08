Finansų ministras: svarstoma riboti dyzelino įvežimą

„Yra įvežamas nemažas dyzelinio kuro kiekis iš trečiųjų šalių, iš Baltarusijos konkrečiai, ir nusprendėm, kad su tuo galima šiek tiek kovoti apribojant įvežamo kurio kiekį bakuose, tai analogiška priemonė, kokią taiko mūsų kaimynai tiek Lenkijoje, tiek Latvijoje“, – Seimo Biudžeto ir finansų komitete trečiadienį teigė K. Vaitiekūnas.
„Kai sunkvežimio bakas yra tona arba net pusantros, tai tas apribojimas galėtų padėti, nes ne paslaptis, kad tas kuras yra nebūtinai sunaudojamas to vilkiko kelionėje“, – pridūrė ministras.
Muitinės departamento duomenimis, šiemet pirmąjį pusmetį, palyginti su tuo pat metu pernai, sulaikytų nelegalių naftos produktų kiekis išaugo 56 proc. iki 25 tonų.
„Dėl įvežamo kuro standartiniuose bakuose stebėjom tendenciją, kad beveik visi vilkikai, 90 proc. įvažiuodavo su pilnais kuro bakais, tačiau (...) išvažiuodavo su beveik pustuščiais bakais“, – komiteto posėdyje sakė Muitinės departamento vadovo pavaduotoja Dovilė Kraulaidienė.
Anot jos, pradėjus kontroliuoti šalies viduje Kaliningrado tranzitui fiksuoti du didesni pažeidimai.
„Kadangi jie įvažiuoja pro mūsų pasienį ir išvažiuoja pro mūsų pasienį, tai įvedus šią kontrolę turėjom tik vieną ar du didesnius pažeidimus. Pažeidimų pobūdis toks, kad vilkikai nuklysdavo nuo savo tiesioginio maršruto į garažėlius ir iš tų vilkikų ištraukiamas kuras ir paliekamas viduje“, – komiteto posėdyje sakė muitinės atstovė.
„Įvedus kontrolę situacija pagerėjo, nupylimų beveik nefiksuojama, tačiau tai yra Lietuvos teritorijoje. Jei įvažiuoja pro Lietuvą ir važiuoja į Latviją, tokiu būdu dvi muitinės, jos nekontroliuoja kol kas, todėl buvo siūlymas apriboti 200 litrų įvežimo kontrolę“, – teigė D. Kraulaidienė.
Kaip rašė BNS, muitinės pareigūnų vertinimu, per metus neteisėtai nupilant kurą ir išvengiant importo mokesčių valstybei padaroma žala gali siekti iki 20 mln. eurų.
Už neteisėtą kuro nupylimą gali būti skiriamos baudos, kuro konfiskavimas, teismo sprendimu gali būti konfiskuojami ir krovininiai vilkikai.
