Eurostatas: laisvų darbo vietų Lietuvoje – daugiau nei vidutiniškai ES

Laisvų darbo vietų, į kurias darbdaviai aktyviai ieškojo darbuotojų, dalis Lietuvoje siekė 2,2 proc. visų pozicijų, arba 0,1 punkto daugiau nei vidutiniškai ES (2,1 proc.), rodo ES statistikos tarnybos duomenys.
Per metus – pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku 2025 metais – šis rodiklis Lietuvoje nepakito, taip pat ir per ketvirtį.
Latvijoje laisvų darbo vietų rodiklis siekė 2,2 proc., Estijoje – 1,5 procento. Daugiausia laisvų darbo vietų buvo Nyderlanduose (4 proc.), mažiausiai – Rumunijoje (0,6 proc.).
Įvertino valandos darbo sąnaudų augimą
Vidutinių valandos darbo sąnaudų augimas pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai ES šalyse, skelbia Eurostatas.
Šios sąnaudos Lietuvoje sausį–kovą, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, augo 8,6 proc., vidutiniškai ES – 3,6 proc., o euro zonoje – 3,2 procento.
Latvijoje sąnaudos per metus augo 2,3 proc., Estijoje – 6,2 procento.
Naujausi komentarai