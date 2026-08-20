EIM skirs 6 mln. eurų šios ateities gamyklos kūrėjams

EIM teigimu, tikslas – sparčiau auginti pasaulinio lygio technologijų įmones Lietuvoje ir tapti lyderiais regione.
„Norime vienoje vietoje sutelkti tai, ko augančiam technologijų verslui labiausiai reikia: kompetencijas, kapitalą, mentorius, technologinę infrastruktūrą ir tarptautinius ryšius. Sujungsime stipriausius ekosistemos dalyvius ir sukursime aplinką, kurioje galėtų gimti daugiau Lietuvos vienaragių“, – pranešime cituojamas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Nacionalinio akceleratoriaus projektą „Ateities vienaragių dirbtuvės“ (angl. „Future Unicorns Factory“) įgyvendins konsorciumas, iš viešojo sektoriaus ir verslo. Į jį galės jungtis organizacijos, įmonės ir savarankiškai dirbantys specialistai, turintys projektui reikalingų žinių ir patirties.
Ministerijos teigimu, kuriant nacionalinį akceleratorių svarbų vaidmenį atliks sėkmingų Lietuvos startuolių ir vienaragių kūrėjai bei augintojai. Skelbiama, kad tai bus pirmasis tokio masto nacionalinis startuolių akceleratorius Lietuvoje.
Jis bus skirtas ne tik jau veikiantiems startuoliams, bet ir talentams ir jų perspektyvioms idėjoms – bus suteikiamos mentorystės, ekspertų, technologinių įrankių, laboratorijų ir tarptautinių partnerių pagalba.
Konsorciumo nariai, išskyrus pareiškėją – valstybės viešojo sektoriaus subjektą, prie projekto įgyvendinimo turės prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. nuosavų lėšų.
Paraiškas galima teikti EIM iki spalio 19 d. Nacionalinis akceleratorius turės būti įgyvendintas iki 2029 m. pabaigos.
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