Didieji prekybos tinklai pirmąją Kalėdų dieną ir sausio 1-ąją nedirbs

Vis dėlto sausio 1-ąją veiks 47 „Rimi“ bei 30 „Iki“ budinčių parduotuvių visoje Lietuvoje.
„Lidl“ parduotuvės gruodžio 24-ąją dirbs iki 18 val., o gruodžio 26-ąją – nuo 9 val. iki 21 val. Naujųjų metų išvakarėse tinklas dirbs iki 20 valandos.
„Rimi“ parduotuvės Kūčių dieną tai pat užsidarys anksčiau – 20 val., gruodžio 26-ąją dirbs nuo 9 val. iki 21 val. Gruodžio 31-ąją visos „Rimi“ veiks iki 21 val., o sausio 1-ąją dirbs 47 budinčios parduotuvės.
„Iki“ gruodžio 24 dieną pirkėjus aptarnaus iki 18 val., antrąją Kalėdų dieną – nuo 9 val. iki 20 val., o gruodžio 31 dieną dirbs iki 20 val. Sausio 1-ąją visoje Lietuvoje veiks 30 tinklo parduotuvių nuo 10 val. iki 20 valandos.
„Maximos“ tinklas Kūčių dieną pirkėjų lauks iki 20 val., išskyrus Vilniaus prekybos centre CUP esančią „Maximą“, kuri dirbs iki 18 val. Antrąją Kalėdų dieną parduotuvės atsidarys valanda vėliau nei įprastai – 9 val., o darbą baigs įprastu laiku (CUP – nuo 8 val.).
Gruodžio 31-ąją „Maximos“ užsidarys 21 val., išskyrus kelias parduotuves, kurios darbą baigs anksčiau.
„Norfa“ gruodžio 24-ąją dirbs iki 18 val. Gruodžio 26-ąją atsidarys nuo 10 val., o gruodžio 31-ąją dirbs iki 20 valandos.
Prekybos centrai nebus visiškai uždaryti
Didžioji dalis Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir Šiaulių „Akropoliuose“ veikiančių restoranų, parduotuvių, paslaugų ir pramogų vietų Kūčių dieną dirbs iki 17 val., o „Maxima“ – iki 20 val. Gruodžio 26-ąją dauguma jų dirbs įprastai, „Maxima“, „Eurovaistinė“ ir „Ermitažas“ atsidarys 9 val., o gruodžio 31-ąją „Akropoliai“ darbą baigs 19 val. (Vilniuje – 20 val.), išskyrus „Maximą“ – jos parduotuvės dirbs iki 21 val.
Sausio 1-ąją nuo 10–13 val. iki 22 val. „Akropoliuose“ veiks kino teatrai, Vilniaus ir Klaipėdos prekybos centrų restoranai klientus aptarnaus nuo 12 val. iki 22 val., ledo arena Vilniuje veiks 12–22 valandomis.
Vilniaus ir Šiaulių „Akropoliuose“ esantys sporto klubai „Lemon Gym“ bei Klaipėdos – „Gym+“ lankytojams bus atviri visą parą visomis šventinėmis dienomis.
Vilniaus „Akropolyje“ esantis SEB banko skyrius gruodžio 24-ąją nedirbs, o kiti užsidarys anksčiau. Gruodžio 26-ąją nedirbs „Artea“ ir „Citadele“ skyriai, Naujųjų metų išvakarėse bankų skyriai taip pat dirbs trumpiau.
Klaipėdos ir Šiaulių „Akropolyje“ Kūčių dieną neveiks boulingas, o kino teatras veiks iki 15 val., „Eurovaistinė“ – atitinkamai iki 18 ir 19 val. Gruodžio 31-ąją kino teatras Vilniuje dirbs iki 16 val., Klaipėdoje ir Šiauliuose – iki 18 valandos.
Vilniaus prekybos centras „Panorama“ pirmą Kalėdų dieną ir sausio 1-ąją nedirbs. Kūčių dieną \jame įsikūrusi parduotuvė „Rimi“ dirbs iki 20 val., „Benu“ vaistinė – iki 18 val., kitos parduotuvės – iki 17 val. Gruodžio 26-ąją „Panorama“ veiks iki 20 val., tik „Rimi“ ir restoranai – atitinkamai iki 21 val. ir 22 val. Naujųjų išvakarėse „Rimi“ dirbs iki 21 val., „Benu“ – 20 val., o kitos vietos – iki 18 valandos.
Vilniaus prekybos ir pramogų centro „Ozas“ restoranai ir kitos laisvalaikio vietos Kūčių dieną dirbs iki 15 val. „Maxima“ – iki 20 val. Pirmąją Kalėdų dieną centras nedirbs, o antrąją veiks įprastai, išskyrus „Swedbank“ ir plaukimo baseiną „Plaukimo šeima“, kurie neveiks.
Gruodžio 31-ąją „Ozo“ parduotuvės ir paslaugų vietos dirbs iki 17 val., kino teatras ir „Swedbank“ skyrius – iki 18 val., maitinimo ir laisvalaikio vietos – iki 19 val., „Maxima“ – iki 21 val. Sausio 1-ąją veiks tik restoranai, kino teatras ir boulingas– iki 22 valandos.
Kauno prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ per Kūčias dirbs iki 18 val., „Rimi“ – iki 20 val. Antrąją Kalėdų dieną centras dirbs iki 21 val., pramogų vietos ir restoranai – valanda ilgiau, gruodžio 31-ąją – iki 19 val., o „Rimi“ – iki 21 val. Pirmąją Naujųjų metų dieną nuo 12 val. iki 20 val. veiks dalis restoranų.
Kurjerių ir paštomatų darbo laikas
Gruodžio 24-26 dienomis ir sausio 1-ąją „LP Express“ kurjeriai nedirbs. Per šventes dirbs tik kai kurie prekybos centruose esantys Lietuvos pašto skyriai.
„Omniva“ per šventes taip pat nesurinks bei nepristatys siuntų klientams – paštomatai nebus aptarnaujami.
Vilniuje ir Kaune esančios „Bolt Market“ parduotuvės, iš kurių prekes galima užsisakyti per platformą „Bolt Food“, Kūčių dieną dirbs iki 18 val., pirmąją Kalėdų dieną – iki 23 val. (parduotuvė Vilniuje, Kalvarijų g. veiks valanda ilgiau), antrąją Kalėdų dieną – iki 22 val. (parduotuvėje Vilniuje, Kalvarijų g. veiks valanda ilgiau), gruodžio 31-ąją – iki 22 val., o sausio 1-ąją – iki vidurnakčio.
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje visomis švenčių dienomis „Bolt Food“ veiks kaip įprasta – visą parą.
Tuo metu maisto pristatymo platformoje „Wolt“ gruodžio 24 dieną užsakymus pateikti bus galima iki 19 val., gruodžio 25-ąją – nuo 10 iki 21 val. Antrąją Kalėdų dieną platforma pradės dirbti nuo 10 val. ir veiks visą parą. Naujųjų metų išvakarėse „Wolt“ programėlėje užsakymai bus vykdomi iki 22 val., o sausio 1 dieną – nuo 10 val.
