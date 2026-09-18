Degalų kainos Baltijos šalių sostinėse šią savaitę judėjo skirtingomis kryptimis

Taline vidutinė benzino kaina per savaitę pakilo 2,5 cento, o dyzelino – 12 centų. Vilniuje benzinas kainavo vidutiniškai 1,5 cento pigiau, o dyzelinas – 7,5 cento brangiau nei praėjusį penktadienį. Rygoje benzino vidutinė kaina sumažėjo 0,6 cento, o dyzelino padidėjo 5 centais.
Penktadienį litras 95 markės benzino Estijos sostinėje kainavo vidutiniškai 1,979 euro – tai 0,7 cento brangiau nei Rygoje ir 5,5 cento brangiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline siekė 2,039 euro ir buvo 0,3 cento mažesnė nei Rygoje, bet 1,6 cento didesnė nei Vilniuje.
Dyzelino vidutinė kaina Taline siekė 2,159 euro ir buvo 3,1 cento didesnė nei Rygoje, bet 9,5 cento mažesnė nei Vilniuje.
Šis kainų palyginimas yra informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.
Naujausi komentarai