Darbą pradeda nauja Inovacijų agentūros valdyba

Valdyboje dirbs ir trys ministerijų deleguoti atstovai: ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas, švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė ir užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
A. Golodas yra bendrovės „Bunasta“ komercijos direktorius, anksčiau jis dirbo bendrovėje „All Media Lithuania“ bei „Litexpo“ valdyboje, yra vadovavęs tarptautinėms technologijų ir telekomunikacijų įmonėms.
E. Pavydė eina verslo plėtros viceprezidentės pareigas klinikinių tyrimų bendrovėje „Apices“, kur yra atsakinga už globalią komercinę strategiją, įmonės plėtrą ir pokyčių valdymą tarptautinėse rinkose.
R. Reimeris – ekonomikos ir politikos analitikas Europos Komisijos Jungtiniame tyrimų centre (Joint Research Centre), kur dirba su inovacijų politikos, sumanios specializacijos ir regioninės transformacijos projektais ES.
D. Vyšniauskienė vadovauja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo atstovavimo skyriui.
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