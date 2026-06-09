 Budrys: Lietuva turi realią galimybę tapti viena iš globalių biotechnologijų lyderių

Budrys: Lietuva turi realią galimybę tapti viena iš globalių biotechnologijų lyderių

2026-06-09 18:30
BNS inf.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys antradienį lankėsi biotechnologijų įmonėje „Northway Biotech“, kur su jos atstovais aptarė eksporto plėtros galimybes bei biotechnologijų tyrimų srities perspektyvas.

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Kaip teigiama ministerijos išplatintame pranešime, vizito metu ministras pabrėžė, kad Lietuvos biotechnologijų sektorius yra viena sparčiausiai augančių ir didžiausią tarptautinį potencialą turinčių sričių, o Lietuvos įmonės sėkmingai įsitvirtina tarptautinėse rinkose.

K. Budrys taip pat akcentavo eksporto plėtros svarbą ir išskyrė JAV kaip strateginę Lietuvos biotechnologijų eksporto kryptį.

„Lietuva turi realią galimybę tapti viena globalių biotechnologijų lyderių, tačiau tam būtina nuosekli valstybės ir verslo partnerystė. Lietuvos įmonių plėtra ir sėkminga veikla įvairiose pasaulio šalyse įrodo, kad Lietuvos įmonės gali konkuruoti ir sėkmingai veikti globaliu mastu, o valstybės užduotis – padėti tokioms įmonėms dar drąsiau žengti į tarptautines rinkas ir kurti aukštos pridėtinės vertės inovacijas“, – teigė ministras.

„Užsienio reikalų ministerija ir toliau nuosekliai dirbs, siekdama stiprinti Lietuvos verslo pozicijas globaliose rinkose ir padėti atverti naujas partnerystes“, – pridūrė jis.

Ministras su įmonės vadovybe taip pat aptarė Europos Sąjungos darbotvarkę biotechnologijų srityje bei artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus.

Susitikimo metu pristatyta ir „Bio City“ vizija – vienas didžiausių planuojamų gyvybės mokslų miestelių Europoje, kurio ilgalaikė vertė gali siekti iki 7 mlrd. eurų.

Šiame straipsnyje:
Kęstutis Budrys
Northway Biotech
Biotechnologijos

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Budrys turi eiti lauk, nes su karinga retorika prišauks karą ir galas bus visoms biotechnologijoms. Beje, tose laboratorijose gimsta ir baisūs dalykai. Žiūrint kas valdo ir užsako, taigi lazda turi du galus.
1
0
Budrys
Kvailys
2
0
Šarikovas
Bet jis toks panašus į mane.
1
0
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