Besiruošiantiems remontui – įspėjimas dėl kainų

– Ko tikėtis besiruošiantiems įsirengti ar remontuoti būstą artimiausiais mėnesiais? Kokios medžiagos jautriausios kainų šuoliams?
– Atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę situaciją, jautriausios yra tos medžiagos, kurių gamyboje naudojama nafta. Pastaraisiais mėnesiais stipriai pabrango polistirolas ir jo gaminiai. Visų kitų medžiagų kainos kyla pagal bendras rinkos tendencijas, pirmiausia dėl infliacijos. Kol kas didelių kainų šuolių nei planuojama, nei matoma.
– Brangstant naftai brangsta ir logistika. Ar labiau gali brangti importuojamos apdailos bei įrengimo medžiagos?
– Statybinės medžiagos dažniausiai brangsta cikliškai, kai peržiūrimos jų kainos. Pastaraisiais mėnesiais tokios peržiūros jau buvo atliktos. Kainos kilo minimaliai – keliais procentais. Tai buvo planuoti pokyčiai.
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– Ar šiuo metu verta medžiagas pirkti iš anksto, tikintis sutaupyti?
– Viskas priklauso nuo to, kada jos bus reikalingos. Reikia įvertinti, kad medžiagų sandėliavimas taip pat kainuoja. Be to, statybų sektoriuje technologijos sparčiai keičiasi, o klientai neretai pakeičia savo sprendimus ar poreikius. Tokiu atveju iš anksto įsigytos medžiagos gali tapti nereikalingos, o vietoj sutaupymo gali atsirasti nuostoliai. Todėl į tai reikėtų žiūrėti labai kritiškai.
Reikia iš anksto susidaryti sąmatą, pasirinkti medžiagas, pasirengti interjero projektą.
– Ar apdailos kainas kelia ne tik medžiagos, bet ir augantys gyventojų lūkesčiai?
– Vienareikšmiškai taip. Dabartiniai klientai daugiau investuoja į savo namus. Jie nori, kad būstas būtų funkcionalus, ergonomiškas ir kokybiškas. Namai jau seniai nėra tik vieta pernakvoti – daugelis juose turi ir darbo vietas. Dėl to žmonės investuoja daugiau, o bendras įrengimo biudžetas auga.
– Kiek šiandien kainuoja būsto įrengimas nuo dalinės apdailos iki rakto?
– Ekonominės klasės įrengimą galima skaičiuoti maždaug iki 500 eurų už kvadratinį metrą. Norintiems aukštesnės klasės ar „premium“ sprendimų reikėtų planuoti nuo 1 000 eurų už kvadratinį metrą.
– Ką dažniausiai renkasi gyventojai?
– Viskas priklauso nuo būsto paskirties. Jeigu tai investicija arba būstas, kuriame planuojama gyventi neilgai, dažniausiai pasirenkamas ekonominis ar vidutinis variantas. Jei tai ilgalaikė investicija, pavyzdžiui, būstas senamiestyje, tuomet žmonės linkę investuoti daugiau.
– Kas kiek laiko dažniausiai tenka atnaujinti būstą?
– Jei šeima gyvena savo būste, dažniausiai jis atnaujinamas maždaug kas dešimt metų. Jei būstas skirtas nuomai, remontas reikalingas dažniau – maždaug kas dvejus–penkerius metus.
– Kokios klaidos dažniausiai lemia didesnes remonto išlaidas?
– Didžiausia problema yra planavimo trūkumas projekto pradžioje. Reikia iš anksto susidaryti sąmatą, pasirinkti medžiagas, pasirengti interjero projektą. Atlikus šiuos namų darbus, biudžetą projekto eigoje valdyti daug lengviau.
– Kokį pagrindinį patarimą duotumėte planuojantiems remontą ar būsto įrengimą?
– Pirmiausia reikėtų susirasti interjero dizainerį, kuris parengtų interjero projektą. Tuomet verta pasirinkti patikimą komandą, galinčią tą projektą kokybiškai įgyvendinti.
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