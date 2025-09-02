Augustinavičius: 4 darbo dienų savaitė įdomi idėja, bet...

„4 darbo dienų savaitė – idėja įdomi. Ji, matyt, daugiau yra ateities idėja (...). Pasaulyje vienokių ar kitokių eksperimentų galima surasti, bet Lietuvoje šiuo metu mes vis dar sprendžiame šiek tiek kitokias problemas“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė V. Augustinavičius.
„Ateityje, tobulėjant technologijoms, matyt, bus judama natūraliai dėl technologinės pažangos link trumpesnės darbo savaitės. Bet tai yra ateitis, o šiandien mes vis dar konverguojame su Europos Sąjunga (ES) algų prasme. Lietuvoje algų lygis vis dar atsilieka nuo ES vidurkio“, – akcentavo šalies vadovo patarėjas.
Pasak jo, Lietuva turėtų fokusuotis į gyventojų algų didinimą, o trumpesnė darbo savaitė atlyginimų nepadidins.
„Tam reikia ieškoti kitokių priemonių. Prezidentas ir pavasarį, diskutuojant ir mokesčių reformą, buvo iškėlęs idėją, kad galbūt mes galėtume pelno apmokestinimo srityje palankiau taikyti darbo užmokesčio fondo išlaidas“, – pažymėjo V. Augustinavičius.
Šių metų balandį LRT užsakymu paskelbtoje apklausa parodė, kad dirbti 4 dienas per savaitę ir turėti 3 dienų savaitgalį norėtų 67 proc. respondentų nuo 18 metų. 68 proc. jų teigiamai vertintų, jei sutrumpinus darbo savaitę darbo užmokestis išliktų toks pat, o 4 proc. sutiktų su dirbti ir už mažesnį atlyginimą.
Vis tik dalis gyventojų naujos tvarkos nepalaikytų. 4 dienų darbo savaitei nepritarė 15 proc. respondentų, dar 18 proc. neturėjo nuomonės.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ne kartą yra sakiusi, jog palaiko 4 darbo dienų savaitės idėją, tačiau tokius siūlymus kritikuoja verslo atstovai.
