Atliekant bankinius pavedimus nuo šiol reikės būti itin atidiems

Iki šiol atlikdami pervedimus dauguma žmonių atidžiai peržiūrėdavo tik sąskaitos numerį, o gavėjo vardui ar įmonės pavadinimui skirdavo mažiau dėmesio. Tačiau nuo spalio 5 d. prieš patvirtinant pervedimą eurais į bet kurią euro zonos šalį šiuos laukelius reikės pildyti itin atidžiai, nes būtent jų neatitikimai lems įspėjimus elektroninėje bankininkystėje.
„Tai papildomas saugumo žingsnis, kuris padės išvengti klaidų ir suteiks daugiau pasitikėjimo atliekant pavedimus. Matydami aiškų suvestos informacijos statusą, klientai galės būti ramesni, kad pinigai keliauja ten, kur reikia”, – sakė V. Aganauskė.
Pavedimus tikrins sistema
Atlikus pavedimą, sistema palygins įvestą gavėjo vardą ar įmonės pavadinimą su sąskaitos numeriu ir pateiks aiškų pranešimą. Jei duomenys visiškai sutampa – matysite patvirtinimą („atitinka”).
„Tačiau jeigu suvestas vardas ar pavadinimas panašus, bet ne identiškas, pavyzdžiui, skiriasi diakritiniai ženklai (nosinės ir varnelės) ar formatavimas, bus rodomas pranešimas „dalinai atitinka”. Jei neatitikimas esminis, sistema iškart informuos, kad įrašyti rekvizitai nesutampa („neatitinka”). Jei kartais dėl techninių kliūčių nepavyktų atlikti patikros, taip pat gausite atitinkamą pranešimą”, – pasakojo ekspertė.
Vis dėlto, ji pabrėžia, kad net gavus įspėjimą, pavedimas nebus automatiškai sustabdytas. Kitaip tariant, atsakomybė dėl to, ar lėšos pasieks adresatą, tebekris siuntėjui.
„Net ir matydami pranešimą apie neatitikimą, turėsite galimybę patvirtinti operaciją. Vis dėlto tokiu atveju rizikuojate, kad pinigai gali pasiekti ne tą gavėją, kuriam jie buvo skirti. Bankas ar kredito unijos atsakomybės už tai neprisiima”, – teigė V. Aganauskė.
Neatitikimai gali atsirasti dėl smulkmenų
Anot ekspertės, gavėjo informacijos neatitikimas nebūtinai reiškia klaidą. Dažnai jis gali atsirasti dėl smulkmenų.
„Pavyzdžiui, neretai klientai įveda neoficialų įmonės pavadinimą, padaro rašybos klaidų, naudoja santrumpas arba rašybą pakeičia automatiniai įrankiai. Skirtumus gali lemti ir diakritiniai ženklai ar pasikeitusi pavardė. Jeigu neatitikimas menkas, sistema pateiks artimiausią atitikmenį, tačiau visais atvejais rekomenduojama stabtelti ir dar kartą patikrinti rekvizitus patikimuose šaltiniuose”, – perspėjo V. Aganauskė.
Naujausi komentarai