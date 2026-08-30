21 mln. eurų vertės Mažeikių sporto arena turėtų iškilti iki 2028-ųjų pabaigos

Kaip BNS informavo Mažeikių savivaldybė, projektas finansuojamas savivaldybės lėšomis, tačiau siekiama pritraukti ir papildomo finansavimo.
„Savivaldybė pagal kvietimą (...) Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) teiks projekto įgyvendinimo planą“, – BNS nurodė savivaldybė.
Tam rugpjūčio 20 dieną pritarė rajono taryba. Savivaldybės lėšomis būtų finansuota ne mažiau kaip 71 proc. projekto išlaidų, o 29 proc. – iš valstybės biudžeto.
„Įgyvendinus projektą bus pagerinta sporto infrastruktūros kokybė ir jos prieinamumas savivaldybėje, sudarytos geresnės sąlygos sporto veikloms vystyti“, – tarybos posėdyje teigė savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laura Gaurilavičienė.
Kaip BNS teigė savivaldybės Komunikacijos skyriaus vedėja Alma Tupikienė, užsitikrinus finansavimą statybas tikimasi baigti 2027 metais, o visą projektą įgyvendinti iki 2028-ųjų pabaigos.
Pernai kovą savivaldybė pasirašė preliminarią rangos sutartį su statybų įmonė „Infes“ .
Savivaldybė BNS pranešė, kad Sedos gatvėje statomas daugiau nei 10 tūkst. kv. metrų ploto dviejų aukštų pastatas pagal architektūrinę koncepciją „Kalva“.
Pirmame jo aukšte bus įrengta pagrindinė daugiafunkcė renginių salė daugiau nei 2 tūkst. žiūrovų, taip pat baseinas ir SPA zona, antrajame aukšte – sporto salės bei administracijos patalpos su konferencijų sale ir dviem VIP zonomis. Tris sales planuojama pritaikyti įvairioms sporto šakoms – aerobikai, imtynių treniruotėms, šokių pamokoms, treniruokliams.
Taip pat bus įrengtas 25 metrų ilgio, keturių takelių plaukimo baseinas su pakeliamu dugnu, vaikams pritaikytas baseinas, gydomasis ir pramoginiai baseinai, dvi pirtys bei „ledo“ kambarys.
Kaip rašė BNS, tai ne pirmas kartas, kai Sedos gatvėje bandoma statyti areną – 2018 metų spalį savivaldybė 12,94 mln. eurų vertės sutartį dėl jos statybos pasirašė su įmone „LitCon“, bet ji buvo nutraukta negavus pakankamo finansavimo iš valstybės.
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