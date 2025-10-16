2026-ųjų biudžeto projektas – ant Vyriausybės stalo

Kartu bus svarstomi ir „Sodros“ bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų projektai.
Premjerė Inga Ruginienė ir finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas trečiadienį pranešė, kad gynybai kitų metų biudžete bus siūloma skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), arba beveik 4,8 mlrd. eurų.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad visas biudžetas apima krašto apsaugos sistemos poreikius. Tai yra, jis leidžia laikytis plano, kad kariuomenės divizija būtų visiškai išvystyta iki 2030 metų, taip pat kad Lietuva būtų pajėgi priimti Vokietijos brigadą 2027-aisiais.
Taip Vyriausybės atstovai neigė opozicijos politikų ir verslo nuogąstavimus, kad kitų metų gynybos biudžetą Vyriausybė gali gudrauti. Jie baiminosi, kad šalia tradicinių krašto apsaugos poreikių po gynybos finansavimu bus „pakišami“ dvigubos paskirties projektai, pavyzdžiui, kariuomenei reikšmingi keliai.
Lietuvos valdžios sektoriaus išlaidos kitais metais galės augti ne daugiau kaip 5,2 proc., biudžeto deficitas neviršys 3 proc., o valstybės skola sieks 45,3 proc. BVP.
Numatoma, kad 2026 metais apie 12 proc. augs senatvės pensijos, minimali alga augs iki 1153 eurų prieš mokesčius, didės ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai.
Pasak K. Vaitiekūno, bendras kelių finansavimas 2026 metais didės apie 5 procentus. Naujai įsteigto Kelių fondo biudžetas sieks apie 200 mln. eurų, tačiau mažės finansavimas Kelių priežiūros ir plėtros programai.
2026 metų „Sodros“ biudžeto projektas rodo, kad senatvės pensijoms numatoma skirti 6,9 mlrd. eurų (79 proc. visų fondo išlaidų) – 12,6 proc. daugiau nei laukiama šiemet.
Prognozuojama, kad vidutinė senatvės pensija bus 750 eurų – 80 eurų (12 proc.) didesnė nei šiemet, o turint būtinąjį stažą – 810 eurų, arba 90 eurų (12,5 proc.) daugiau.
Kitų metų valstybės biudžeto projektą Vyriausybė Seimui turi pateikti vėliausiai iki penktadienio, spalio 17 dienos. Parlamente su biudžetu susiję įstatymai paprastai priimami gruodį.
