Vartojate antibiotikus? Mokslininkai įspėja dėl vieno įpročio

JAV mokslininkų atliktas tyrimas, kurio rezultatai publikuoti mokslo žurnale „Nature“, parodė, kad daugiau saldumynų vartoję pacientai, kuriems tuo pat metu buvo skiriami antibiotikai, dažniau patyrė ryškesnį žarnyno bakterijų įvairovės sumažėjimą.
Tyrime dalyvavo kraujo vėžiu sergantys pacientai, kuriems buvo atliekama alogeninė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija. Šiems žmonėms taikomas itin intensyvus gydymas, todėl jų žarnyno mikrobioma yra ypač pažeidžiama.
„Antibiotikai sutrikdo mūsų žarnyno bakterijų įvairovę, o jos atlieka svarbų vaidmenį palaikant imuninę sistemą ir bendrą sveikatą“, – sakė vienas iš tyrimo vadovų dr. Marcelis van den Brinkas.
Pasak jo, daugėja duomenų, leidžiančių manyti, kad saldaus maisto ribojimas gydymo antibiotikais metu galėtų padėti apsaugoti mikrobiomą.
Išanalizavo tūkstančius patiekalų
Penkerius metus trukusiame tyrime buvo stebimi ligoninėje gydyti pacientai, kuriems prieš kamieninių ląstelių transplantaciją buvo taikoma intensyvi chemoterapija, o kai kuriais atvejais – ir spindulinė terapija.
Siekiant išvengti infekcijų arba jas gydyti, visi pacientai ligoninėje vartojo bent vieną antibiotiką. Apie 80 proc. jų buvo skiriamas bent vienas plataus spektro antibiotikas, veikiantis daugelį skirtingų bakterijų rūšių ir galintis stipriai paveikti mikrobiomą.
Mokslininkai stebėjo 9 419 patiekalų, kuriuos suvalgė 173 pacientai, o 158 pacientų išmatų mėginiuose vertino žarnyno bakterijų įvairovę.
Kiekvieną kartą užsisakius maisto iš ligoninės virtuvės pacientams kartu su padėklu buvo pateikiama anketa. Joje jie turėjo pažymėti, kiek kiekvieno patiekalo ar gėrimo iš tikrųjų suvartojo.
Taip mokslininkai surinko informaciją apie daugiau nei 40 tūkst. maisto produktų. Be to, buvo išanalizuota daugiau kaip tūkstantis išmatų mėginių.
Tai leido itin tiksliai palyginti pacientų mitybą su tuo, kaip tuo pačiu metu keitėsi jų žarnyno mikrobiomas.
Išryškėjo vienas netikėtas veiksnys
Analizuodami duomenis įvairiais statistiniais metodais mokslininkai ieškojo veiksnių, galinčių būti susijusių su žarnyno mikrobiomo pažeidimu.
„Kad ir kaip analizavome duomenis, vis išryškėdavo tas pats stiprus signalas“, – pasakojo M. van den Brinkas.
Paaiškėjo, kad pacientai, kurie vartodami antibiotikus valgė daugiau saldumynų, dažniau patyrė žarnyno bakterijų įvairovės sumažėjimą. Tokiais atvejais agresyvesni mikroorganizmai galėjo išstumti kitas bakterijų rūšis.
Ypač išsiskyrė Enterococcus genties bakterijos. Tyrėjų teigimu, kai jos ima dominuoti kamieninių ląstelių transplantaciją patiriančių pacientų mikrobiotoje, didėja kraujo infekcijų, transplantato prieš šeimininką ligos ir kitų sunkių komplikacijų rizika.
Didelio cukraus kiekio maiste ir plataus spektro antibiotikų derinys buvo susijęs su dar didesniu mikrobiotos pažeidimu.
Tyrėjų skaičiavimu, kiekvienas papildomas 100 gramų saldumynų kiekis, kuriame cukraus buvo maždaug tiek, kiek dideliame pieno kokteilyje, buvo susijęs su 24 proc. sumažėjusia bakterijų įvairove.
Rezultatus patikrino ir su pelėmis
Norėdami išsiaiškinti, ar cukrus gali sustiprinti antibiotikų poveikį žarnyno mikrobiotai, mokslininkai atliko papildomus bandymus su pelėmis.
Sveikoms pelėms buvo skiriami plataus spektro antibiotikai ir skirtinga mityba. Gyvūnams, kurie kartu gavo daug sacharozės turinčio maisto, žarnyne greitai išplito Enterococcus bakterijos.
Tuo metu pelėms, kurios valgė daug cukraus, tačiau antibiotikų negavo, normali bakterijų įvairovė išliko.
Naujausi komentarai