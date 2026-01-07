 Skelbs sprendimą dėl sveikatos paslaugų apmokėjimo pakeitimų teisėtumo

2026-01-07 07:21
BNS inf.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį skelbs sprendimą, ar trys sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės pasirašyti įsakymai, kuriais pakeista viršsutartinių sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka, neprieštarauja įstatymams.

Skelbs sprendimą dėl sveikatos paslaugų apmokėjimo pakeitimų teisėtumo / L. Balandžio / BNS nuotr.

Sprendimą šioje byloje buvo numatyta skelbti gruodžio pabaigoje, tačiau dėl bylos sudėtingumo ir kompleksiškumo nutarties priėmimas atidėtas.

Kaip rašė BNS, lapkritį vykusiame žodiniame posėdyje LVAT sujungtoje byloje išnagrinėjo dviejų Seimo narių grupių – Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų ir Liberalų sąjūdžio frakcijų parlamentarų – pareiškimą dėl gegužę pasirašytų ministrės įsakymų atitikties aukštesnės galios teisės aktams.

Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai kėlė abejones dėl įsakymų priėmimo teisėtumo, ministerijos įgaliojimų ribų, galimo jų taikymo atgaline data ir poveikio sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo sistemai.

Gegužės 9 dieną pasirašytais M. Jakubauskienės įsakymais buvo atnaujinta sveikatos paslaugų apmokėjimo tvarka, taikant pokyčius paslaugoms, suteiktoms nuo 2025-ųjų sausio 1 dienos iki metų pabaigos.

Liberalų frakcijos skundu LVAT prašyta įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų suskirstymą į penkias grupes, kurių kiekvienai nustatytas skirtingas viršsutartinių paslaugų apmokėjimo lygis.

Anot jų, dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugas perkėlus į žemesnio prioriteto paslaugų grupę, mažės jų prieinamumas pacientams.

Tuo metu į dar žemesnę prioritetinę grupę priskyrus brangius tyrimus ir procedūras – kompiuterinę tomografiją (KT) ir magnetinio rezonanso tomografiją (MRT) – kurių apmokėjimas, liberalų teigimu, ir anksčiau neatspindėjo faktinių išlaidų, gydymo įstaigos jų galės suteikti mažiau, o pacientams tai reikš ilgesnes eiles.

Pasak liberalų, naujieji sprendimai kelia realią grėsmę pacientų galimybėms gauti būtinas medicinines paslaugas laiku, o gydymo įstaigoms – užtikrinti stabilią veiklą.

