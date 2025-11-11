Seimui liko vienas žingsnis panaikinant priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos paslaugas

Pakeitimus numatančius Sveikatos sistemos įstatymą palaikė 56 Seimo nariai, prieš buvo 38, o susilaikė penki. Tuo metu už Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimus balsavo 58 politikai, prieš – 37, susilaikė dešimt.
Parlamento Sveikatos reikalų komiteto narė konservatorė Jurgita Sejonienė prieš balsavimą tikino, kad pakeitimai svarstomi nesilaikant procedūrų Seime bei prieštarauja Konstitucijai.
„Patys įstatymai yra prieštaraujantys Konstitucijai ir priimami nesilaikant procedūrų, tai jau dvi priežastys kreiptis į Konstitucinį Teismą. Mes rizikuojame visų Lietuvos gyventojų galimybe gauti sveikatos priežiūros paslaugas, rinktis sveikatos priežiūros paslaugas, gauti ten, kur jie nori, žaidžiame žaidimus ir paskui turėsime šituos sprendimus atšaukinėti“, – kalbėjo politikė.
Ji taip pat nuogąstavo, kad pacientai ir visa sveikatos apsaugos sistema bus skatinama grįžti į „vokelių sistemą“.
Apie reformos sudaromas prielaidas įsitvirtinti kyšiams yra užsiminęs ir Lietuvos medikų sąjūdis. Jis kartu su Jaunųjų gydytojų asociacija ir Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga dar pirmadienį kreipėsi į Seimą, ragindami nepritarti siūlomiems pakeitimams.
Vyriausybės parengtoms pataisoms norima uždrausti gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas.
Pagal jas, gydymo įstaigos jau nuo kitų metų nebegalėtų už valstybės laiduojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš paciento reikalauti papildomo mokesčio.
Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu, jeigu pacientas turės šeimos gydytojo siuntimą pas gydytoją-specialistą, o paslaugą teikianti įstaiga bus sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa, ši paslauga privalės būti suteikta nemokamai, nepaisant, ar ta įstaiga privati, ar valstybinė.
Anot jos, prieš įsigaliojant įstatymo pakeitimui bus išplėstas kompensuojamų medicininių indikacijų sąrašas, padidinti paslaugų įkainiai, taip pat bus nustatyti išimtiniai atvejai – Vyriausybė patvirtins medicininių indikacijų ir priemonių sąrašą, už kuriuos bus galima primokėti, tačiau tai lems žmogaus sveikatos būklė.
Pakeitimus palaikyti kvietusi socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė tikino, kad įstatymo projektas padidins skaidrumą ir aiškumą.
„Pacientas galės pasirinkti, kokią jam paslaugą gauti ir ar norėti papildomai geresnės priemonės, jeigu jis taip mano, kad yra reikalinga“, – kalbėjo Seimo pirmininko pavaduotoja.
„Valstiečio“ Broniaus Ropės įsitikinimu, pataisos bus veiksmingos, nes privačioms įstaigoms leidžiama „daryti, ką jie nori, išsirinkti pelningiausias paslaugas, imti priemokas neteisėtai“.
Valdančiosios „Nemuno aušros“ atstovas, Seimo pirmasis vicepirmininkas Raimondas Šukys teigė, kad turėtų būti svarstomas ne priemokų panaikinimas, o valstybės lėšomis draudžiamų asmenų privalomojo sveikatos draudimo įmokos dydžio ir teisinio reglamentavimo tobulinimo klausimas.
Anot jo, priemokų panaikinimas išprovokuos dar eilę papildomų problemų, nesumažins eilių pas gydytojus ir nepadidins sveikatos paslaugų prieinamumo.
„Vietoje to, kad mes iš esmės ieškotume pinigų, kaip į privalomąjį sveikatos draudimo fondą padidinti įmokas už valstybės draudžiamuosius, mes gi bandome imituoti prieinamumo didinimą per apribojimų nustatymą pasinaudoti privačia sveikatos priežiūra, asmens pasirinkimu, netgi sumokant priemoką“, – teigė parlamentaras.
Seimas antradienį turėjo imtis ir siūlymo apmokant sveikatos paslaugas teikti prioritetą viešosioms įstaigoms, tačiau jis išbrauktas iš posėdžio darbotvarkės.
BNS skelbė, kad 2018 metais Seimas tuometinio sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos iniciatyva buvo priėmęs pataisas, kurios taip pat būtų suteikusios savivaldybių ir valstybės sveikatos priežiūros įstaigoms prioritetą prieš privačias.
Tuomet prezidentė Dalia Grybauskaitė jas vetavo, teigdama, kad nustatyta pirmenybė valstybinėms sveikatos priežiūros įstaigoms gali prieštarauti Konstitucijai. Seimas pritarė šiam veto.
(be temos)
(be temos)
(be temos)