Kilo problemų gydymo įstaigoje? Štai kur reikėtų kreiptis

„Kartais nutinka taip, kad apsilankius gydymo įstaigoje kyla klausimų ar abejonių – dėl suteiktų paslaugų, jų apmokėjimo ar bendravimo.
Tokiose situacijose svarbu žinoti, kur kreiptis ir kokia tvarka geriausia spręsti kilusius neaiškumus.
Pirmiausia visada rekomenduojame kreiptis į gydymo įstaigos administraciją – dažnai situaciją galima išsiaiškinti ir išspręsti vietoje.
Jeigu gydymo įstaigos atsakymas jūsų netenkina arba atsakymo negaunate per nustatytą laiką (20 darbo dienų), galite kreiptis į atsakingas institucijas:
- į ligonių kasą – jei kyla klausimų dėl neteisėtai apmokestintų paslaugų;
- į Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM – jei skundas susijęs su paslaugų prieinamumu ar kokybe;
- į Lietuvos bioetikos komitetą – jei kyla klausimų dėl neetiško sveikatos priežiūros darbuotojų elgesio.
Kreipiantis svarbu pridėti ir gydymo įstaigos atsakymą, o jei jo negavote – pateikti rašto, kuriuo kreipėtės į įstaigą, kopiją“, – teigiama įraše.
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