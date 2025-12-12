JK sveikatos priežiūros tarnyba kovoja su „super gripo“ protrūkiu

Wesas Streetingas (Vesas Stritingas) sakė, kad valstybės finansuojama Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) atsidūrė „neįtikėtinai pavojingoje padėtyje“, nes daugėja gripo atvejų, ir susiduria su „iššūkiu, kokio nėra buvę nuo COVID-19 pandemijos laikų“.
Ketvirtadienį paskelbti NHS duomenys rodo, kad gripo atvejų skaičius šiuo metų laiku yra rekordinis.
Per savaitę susirgimų skaičius pašoko 55 proc., o ligoninėse praėjusią savaitę kasdien buvo gydoma vidutiniškai apie 2,6 tūkst. gripo pacientų.
„Dėl rekordinio poreikio (...) ir artėjančio gydytojų rezidentų streiko ši precedento neturinti super gripo banga NHS kelia blogiausią šiam metų laikui scenarijų“, – sakė NHS nacionalinė medicinos direktorė Meghana Pandit (Megana Pandit).
W. Streetingas sakė, kad iki piko skaičiai gali patrigubėti, ir teigė, kad padėtis ligoninėse jau dabar yra sunki.
„Todėl tiesiogiai kreipiuosi į gydytojus rezidentus, prašydamas priimti vyriausybės pasiūlymą“, – parašė jis laikraštyje „The Times“.
NHS veikimas yra vienas svarbiausių politinių klausimų JK, o premjero Keiro Starmerio (Kiro Starmerio) leiboristų vyriausybė patiria spaudimą sumažinti laukiančiųjų eiles ir laukimo laiką.
Jei nuo kitos savaitės vidurio planuojamas medikų streikas įvyks, jis bus 14-asis nuo 2023 metų kovo mėnesio.
Rezidentų ir gydytojų konsultantų vis rengiami streikai apsunkina pastangas sumažinti pacientų laukimo eiles ir laukimo laiką.
Rezidentai ginčijasi su vyriausybe dėl darbo užmokesčio ir mokymosi galimybių trūkumo.
W. Streetingas sutiko su gydytojų profsąjungos reikalavimu, kad sprendžiant dėl vietų tolesnio mokymo programose pirmenybė turėtų būti teikiama JK parengtiems medikams, o ne kandidatams iš užsienio.
Taip pat bus padidintas mokymo vietų skaičius.
Tačiau jis tvirtina, kad vyriausybė „negali ir neketina keisti darbo užmokesčio, ypač po to, kai per pastaruosius trejus metus darbo užmokestis buvo padidintas 28,9 proc., o per pastaruosius dvejus metus – daugiausiai visame viešajame sektoriuje“.
JK gydytojų asociacija, atstovaujanti rezidentams, reikalauja papildomų 26 proc., kurių, jos teigimu, reikia, kad būtų atkurtas darbo užmokestis po to, kai jis kelerius metus buvo didintas mažesniu už infliaciją procentiniu dydžiu.
Naujausi komentarai