Jakubauskienės remarka įžiebė liberalų pasipiktinimą: tai yra rimtas kaltinimas

2025-10-28 17:45
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Klausimų apie viešojo medicinos paslaugų sektoriaus stiprinimą sulaukusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė susiginčijo su Liberalų sąjūdžio atstovais – Vyriausybės narė pareiškė, esą šios politinės jėgos nariai atstovauja privačių gydymo įstaigų interesus. Opozicinės partijos atstovai atmetė tokius kaltinimus ir pabrėžė, jog tokiais pasisakymais ministrė nepagrįstai įžeidinėja parlamentarus.

Marija Jakubauskienė
Marija Jakubauskienė / R. Riabovo/BNS nuotr.

Politikų ginčas kilo antradienį Liberalų sąjūdžio frakcijos posėdžio metu – parlamentarai išsikvietė M. Jakubauskienę aptarti jos vadovaujamos ministerijos inicijuojamų reformų poveikio.

„Iš tiesų, aš gi suprantu, kad jūs atstovaujate privačių gydymo įstaigų interesui, ir tai yra vienas iš stakeholder'ių (suinteresuotų šalių – ELTA) ir tai yra okay“, – posėdžio metu, atsakydama į liberalo Simono Kairio klausimą, kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovė.

Tiesa, tokie ministrės pareiškimai sulaukė liberalų pasipiktinimo.

„Teiginys, kad mes atstovaujame vieną iš stakeholder'ių, kaip Seimo nariai… Aš asmeniškai esu rinkta (…) vienmandatėje, aš atstovauju tiems rinkėjams, kurie vienmandatėje rinko. Tai yra kaltinimas, kuris šiaip tai jau yra rimtas kaltinimas“, – kalbėjo liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Jūs konkrečiai mus kaltinate, kad mes atstovaujame vieną iš interesų grupių. Liberalai pasisako už tai, kad konkurencija neturėtų būti ribojama, už tai, kad Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo išaiškinimų būtų laikomasi, ir tai mums tikrai yra svarbu. Tačiau labai prašau susilaikyti nuo niekuo nepagrįstų kaltinimų“, – pridūrė ji.

Jūs konkrečiai mus kaltinate, kad mes atstovaujame vieną iš interesų grupių.

Panašios pozicijos laikėsi ir liberalas Eugenijus Gentvilas. Jo teigimu, savo pasisakymu ministrė prieštarauja Konstitucijoje numatytoms nuostatoms.

„Konstitucijoje Seimo nariai yra vadinami tautos atstovais, o ne privačių gydymo įstaigų atstovais. Jeigu jūs sau taip leidžiate kalbėti apie Seimo narius, tai nesupykite, jeigu mes jus vadinsime, pavyzdžiui, viešųjų gydymo įstaigų atstove, kuri ignoruoja Konstitucijos nuostatą apie privačios iniciatyvos pagrindu vykdomą tautos ūkį ir paslaugas“, – kalbėjo liberalas.

„Būkite atsargesnė su išsireiškimais ir su Seimo narių įžeidinėjimais“, – akcentavo E. Gentvilas.

Savo ruožtu ministrė netrukus teisinosi nenorėjusi įžeisti parlamentarų. Jos teigimu, pasisakymas apie privačių interesų grupių atstovavimą neturėtų būti laikomas kaltinimais.

„O atstovauti privačius interesus yra kaltinimas? Man atrodo, tai yra tiesiog viena iš interesų grupių“, – aiškinosi ministrė.

ELTA primena, kad SAM jau yra pateikusi Seimui ne vieną įstatyminę iniciatyvą, kuria siekiama stiprinti viešąjį sveikatos paslaugų sektorių.

Parlamentarai jau svarsto Sveikatos sistemos įstatymo pataisas, kuriomis siekiama, kad iš pacientų nebebūtų reikalaujama papildomų priemokų už valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas.

Be to, prieš kelias savaites Vyriausybė pritarė įstatymo pataisoms, kurios turėtų prisidėti prie viešojo sveikatos sektoriaus stiprinimo, taip pat mažinti pacientų eiles ir atskirtį. Seimui priėmus šias pataisas, keistųsi Valstybinės ligonių kasos (VLK) sutarčių sudarymo su gydymo įstaigomis principai. Projektu siūloma paslaugų mastą pirmiausia paskirstyti valstybės, savivaldybių viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms.

Ši ministrė-tipinė1989-1990metų atstovė. Teko ir ne vieną kąrtą bandyti diskutuoti su tų laikų valdios žmonėmis. Diskusijų su jais nėra. Posakis:kas ne su mumis-tas priešas tinka SAM vadovams. Keista,kad per tiek metų mastymas sutingo praeityje.
